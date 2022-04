Inicia campaña a favor de una cirugía bariátrica "Por amor a Sabrina"

Recuperar la salud y el bienestar emocional es la meta que se ha trazado Sabrina Boscán, la diseñadora zuliana que viste a las mujeres de talla plus. Someterse a una cirugía bariátrica será el primer paso que dará está emprendedora, y para alcanzar esta meta sus amigos y familiares han puesto en marcha una campaña denominada "Por amor a Sabrina", con la que buscan recaudar el monto para cancelar el procedimiento quirúrgico.

Las mujeres de todas las edades podrán apoyarla adquiriendo una blusa que tiene el aplique de un gran corazón, cuyo sello identifica a Boscán.

Siempre he sido una mujer trabajadora y hoy no quiero pedir ayuda monetaria, deseo que quien quiera ayudarme a alcanzar mi cirugía se lleve una blusa, en la talla, color o estampado que desee. Hay tres modelos y una variedad de telas para elegir", manifiesta Boscán a Versión Final.

"Sabri", como la llaman cariñosamente sus amigos, es quien desde hace 10 años se encarga de vestir bonito y elegante a las féminas curvilíneas. Con sus diseños audaces, estampados y colores vibrantes, Sabrina motiva a la mujer de talla grande a mostrar su hermosura, sin prejuicios. Ahora, desea inspirar amor a una vida sin obesidad. Sus excesos de kilos han derivado en enfermedades que merman día a día su calidad de vida y le impiden movilizarse con facilidad. Actualmente pesa 185 kilogramos.

La campaña nace a raíz de mi problema de salud por el exceso de peso. A lo largo de mi vida he realizado múltiples tipos de dietas que hicieron que adelgazara y subiera el doble del peso perdido. Presento cuadros de ansiedad, hígado graso, hipertensión arterial y dificultad para caminar", manifiesta Boscán.

Desde hace tres años la diseñadora de modas venía pensando en someterse a una cirugía bariátrica, en ese lapso aumentó 40 kilogramos, hasta que finalmente comprendió que necesitaba ayuda para combatir su obesidad mórbida. Recientemente conoció al doctor Javier Quintana, especialista en cirugía bariátrica, quien la ha encaminado en el proceso que le cambiará la vida. Boscán espera vender al menos 200 blusas para costear el procedimiento quirúrgico.

Acompañada por la "Red de Mujeres", la CEO de "Sabrina Moda Plus" ha emprendido el reto de vender sus piezas con dos propósitos: el primero es lograr reunir el dinero para pagar su operación y el segundo, recordar a quienes la conocen que con amor y mucho trabajo se alcanzan los sueños.

Mis amigas de Red de Mujeres me motivaron a quitarme el peso que me impide realizar las actividades más simples. Hoy me comprometo con mi salud física y mental", acota.