INE incorpora el “autoempadronamiento” vía internet para el XV censo de población

Por lo general, cuando el Estado decide realizar un Censo Nacional conforma grupos de personas que recorren casa por casa en todos los sectores del país con el fin de hacer el levantamiento demográfico, data que servirá a la postre para elaborar políticas públicas que deben mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de una nación.

Ahora, el Instituto Nacional de Estadística (INE) decidió “innovar” en su proceso de censo y empadronamiento en la población venezolana para llevar a cabo el XV Censo Nacional de Población y Vivienda al incorporar tres mecanismos virtuales que le permitirán a las autoridades el levantar la información correspondiente.

Según el INE, las personas pueden hacer su proceso a través del portal xvcenso.gob.ve, a través de una invitación que se gira para responderlo -que redirecciona al proceso en línea– y por intermedio del sistema patria, reseñó Tal Cual.

La información publicada en dicho portal, el INE explica que el “autoempadronamiento” se hizo debido a la crisis generada por el Covid-19, por lo que para llenar el cuestionario solo se necesita una computadora o un teléfono inteligente y así actualizar los indicadores del país “bajo los máximos estándares de calidad“, que permitirá a los ciudadanos también tomar decisiones.

Para el INE, el Censo se llevará a cabo en dos partes: La primera, que es llamada “identificación inmobiliaria“, hará la contabilización de todos los inmuebles que hay en el país y cuáles son sus características.

El hacer el censo, le dará una “cédula” a la vivienda o negocio, vía código QR, que estará ligado al sistema de servicios público, catastros y “sistemas asociados” como el registro.

El segundo paso es llevar a cabo la “Etapa Censal”, donde se especifica que “permitirá el empadronamiento como tradicionalmente se ha hecho (casa por casa) e incorpora la innovación tecnológica mediante el registro personal de cada hogar y sus habitantes en el cuestionario electrónico incluido en el sistema web de Autoempadronamiento Censal”, refiere el portal en internet.

Se advierte que las preguntas que el usuario verá en línea “son idénticas a las que el empadronador preguntará”.

Sin embargo, no especifican el nivel de seguridad ni la codificación a utilizar para evitar robo de identidad u otro mecanismo que pueda revelar información sensible y personal a terceros que no estén vinculados al proceso.

El portal Datosmacro reporta extraoficialmente que a finales de 2019, la población en Venezuela fue de 28.515.829 personas, lo que supone un descenso de 354.366 personas, 147.320 mujeres y 207.046 hombres, respecto a 2018.