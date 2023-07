"Indiscutiblemente es una luz de esperanza”: Autoridades cierran el boquete del kilómetro 43 en Catatumbo

“Fueron quince meses de inundación, eso no se puede olvidar”, así describe Maite Cánovas, representante del Comité de Mujeres Agroproductoras afectadas por las inundaciones en el municipio Catatumbo las dificultades que enfrentan los residentes del Sur del Lago de Maracaibo desde la emergencia del desbordamiento del río Zulia.

El Ministerio para Relaciones Interiores aseguró que lograron el cierre del boquete en el kilómetro 43, lo que permite que el agua fluya, pero a su vez el muro contendrá cualquier sedimentación para evitar eventos adversos, detallaron en un comunicado de prensa.

El aumento del caudal del río desde el pasado 2022 y la caída de su muro de contención produjeron más de un año de inundaciones y aislamiento para las comunidades de Encontrados y El Guayabo, quienes solían cruzarlo para su conexión terrestre.

Más de 200 mil hectáreas estuvieron inactivas en materia de agricultura debido a la cantidad de agua proveniente del afluente que cubrió por completo las tierras, trayendo como consecuencia que los productores tuvieran que salir de la zona con el poco ganado que les quedaba e incontables pérdidas económicas en sus siembras.

“Fueron quince meses de inundación, eso no se puede olvidar. Fueron 450 días en los que no se pudo ordeñar vacas, que no se pudo trabajar el campo, que no se pudo sembrar una planta de plátano, ¡Es una barbaridad de tiempo!” expresó Cánovas.

“Vienen meses de trabajo”

La representante del Comité de Mujeres Agroproductoras afectadas explicó que las labores realizadas por el Gobierno nacional son apenas el inicio de un gran trabajo necesario en la zona para rescatar la fuerza productora agroalimentaria del Zulia.

“Lo que se hizo fue una primera etapa, el desvío del río es para poder comenzar a hacer los trabajos de conexión entre El Guayabo y el kilometro 40 y enlazar los dos caseríos (…) Vienen meses de trabajo”, expuso.

Cánovas explicó que, si el Ministerio de Interior habilita los recursos, al cabo de cinco meses la problemática podría estar completamente resuelta en la zona. Sin embargo, aseguró que a los residentes realmente les interesa "que los trabajos que se hagan sean duraderos".

Detalló que el cierre del boquete ha permitido que las miles de hectáreas inundadas empiecen a secarse, de manera que en las próximas semanas los productores estarán regresando al sector para comenzar de cero en sus labores, enfrentándose a la cantidad de árboles y maleza que crecieron en sus preciadas tierras durante el tiempo que pasaron con altos niveles de agua encima.

“Las áreas que estaban inundadas ya se están comenzando a ver secas, ya están comenzando a entrar los camiones; teníamos año y medio que no entraba un carro para allá. Indiscutiblemente esto representa una luz de esperanza”, manifestó.

Más de un punto crítico en el Sur del Lago

Cánovas aseguró que el kilómetro 43 no es la única zona que aún está perjudicada por las intensas precipitaciones del 2022, sino que aún existen “muchos puntos críticos en el Sur del Lago”.

Detalló que en el sector El Rull aún hay gran cantidad de afectados por la caída de tres puentes fundamentales desde la inundación de Caño Caimán. Asimismo, la ruptura del muro de contención en el Sector Guasimales aún representa una preocupante situación por las inundaciones en los municipios Colón y Catatumbo.

“Nadie ha visto por eso, queremos que de una buena vez se asigne un representante para esa obra, que así como abordaron el kilometro 43 asuman Guasimales y asuman todos los trabajos que hacen falta en el Sur del Lago”, apuntó Cánovas.

El Gobierno nacional aseguró en visitas anteriores a los municipios agroproductores que realizarían un acompañamiento a los ciudadanos y productores afectados, aspecto en el que Cánovas aseguró que requieren de un mayor apoyo en materia económica y de agilización de trámites.

“Necesitamos apoyo en todo. Necesitamos que nos den de verdad un acompañamiento (…) pedimos que el Gobierno nos acompañe a restituir la seguridad alimentaria del Sur del Lago”, agregó.

