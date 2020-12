Incendio en Fuerte Tiuna habría ocurrido en área de almacenamiento

La mañana de este domingo 27 de diciembre, usuarios de las redes sociales reportaron un incendio dentro de las instalaciones del complejo militar Fuerte Tiuna en Caracas.

Una nube de humo se observó salir del lugar, en las primeras imágenes compartidas a través de la red social Twitter por los usuarios que también reportaron un “fuerte olor a plástico quemado”.

Aunque se desconoce con exactitud lo que pudo haber ocurrido, de acuerdo con la cuenta CNW (Conflictos, Noticias, Geolocalizació), el evento pudo haber ocurrido “alrededor de un área de almacenamiento donde hay algunos almacenes y túneles”.

The fire at Fuerte Tiuna appears to have been around a storage area where there’s some warehouses and storage tunnels.

Location of the photo is marked on the first map, second map shows where the fire originates from #Venezuela https://t.co/G6jXHKOHKO pic.twitter.com/1gTONhMnwP

