INAC autoriza vuelos a Canaima mientras pasajeros claman por reactivación de rutas internacionales

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) autorizó este martes la reactivación de las operaciones comerciales hacia Canaima, estado Bolívar.

De acuerdo con lo establecido en el NOTAM C1085/2020, se reanudan las operaciones desde y hacia el Aeropuerto de Maiquetía, Aeropuerto Caracas y Aeródromo Canaima durante el mes de flexibilización de diciembre.

Mientras tanto, pasajeros afectados por la suspensión de rutas internacionales como Panamá y República Dominicana claman porque la autoridad aeronáutica reconsidere la medida que ha dejado a cientos de personas varadas nuevamente, tras la suspensión de operaciones aéreas por más de ocho meses como consecuencia de la pandemia de Covid-19, reseña Banca y Negocios.

“Presidente con la suspensión de vuelos dejaron a muchas familias con niños y mayores en tránsito en Rep Dominicana Ahora no pueden salir No tienen dinero las medicinas se le acaban no tienen recipes Necesitan de Nuestra ayuda”, relata un usuario de Twitter a la cuenta oficial del INAC.

@jaarreaza @NicolasMaduro @AlvaradoC_Salud @EmbaVEDO Presidente con la suspensión de vuelos dejaron a muchas familias con niños y mayores en tránsito en Rep Dominicana Ahora no pueden salir No tienen dinero las medicinas se le acaban no tienen recipes Necesitan de Nuestra ayuda — WP (@gwapai) December 15, 2020