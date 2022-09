Ilan Chester: "A mi querido publico de Puerto Ordaz y Puerto La Cruz"

Mi preocupación se centra, en estos momentos, en los sentimientos de un público que me ha ofrecido su apoyo y que me ha acompañando en mi trayectoria a través de décadas, y cuyas expectativas se han visto defraudadas por una serie de desafortunadas circunstancias que me llevaron a suspender los conciertos previstos para los días 2 de septiembre en Puerto Ordaz y 8 de septiembre en Puerto La Cruz. Me siento profundamente conmocionado por no haber podido llevar a cabo estos encuentros, puesto que mi prioridad son siempre las personas.

En el contrato suscrito con los organizadores del concierto se estipulan una serie de cláusulas y plazos que deben ser honrados para garantizar el respeto a los derechos del equipo que respalda mi trabajo en cada presentación, y por cuyos intereses debo también velar, así como una apropiada logística. Siendo que muchos de los acuerdos a los que habíamos llegado fueron incumplido, en consideración a mi gente y en consonancia con mis principios y mi conciencia, tomé la dolorosa decisión de no llevar a cabo las presentaciones.

Solo deseo resarcir al público de los sinsabores que este incidente haya podido ocasionarle, y ya he contactado con personas e instituciones que facilitarán que se verifique en breve ese encuentro que tanto anhelo y que permitirá finalmente, que tanto las personas de Puerto Ordaz y Puerto La Cruz, como el equipo que trabaja conmigo, puedan vivir una experiencia emocionante y satisfactoria.

En Caracas, a los 3 días del mes de septiembre del año 2022

Ilan Chester