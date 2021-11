Hogar Supermarket inauguró nueva sede en la Av. 17 Baralt

Con un nuevo concepto, la cadena de supermercados Hogar, inauguró el pasado viernes su séptima sede, ubicada en la Av. 5 de Julio con Av. 17 Baralt.

El nuevo establecimiento se caracteriza por su concepto de bodegón y restaurante, en dónde los clientes podrán conseguir variedad de licores nacionales e importados, así como también disfrutar de exquisita comida gourmet del restaurante Hogar, donde podrán desayunar, almorzar o cenar.

El lugar ofrece además, promociones en cócteles y cervezas para disfrutar una noche entre amigos con buena música en vivo. Sin duda alguna, el espacio propone al cliente un encuentro diferente en un ambiente acogedor.

El horario de atención será de lunes a Viernes desde las 8:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. y fines de semana de 11:00 a.m. hasta las 12:00 a.m.

La inauguración contó con la hermosa visita de la Virgen de Chiquinquirá, quién con su presencia bendijo este nuevo espacio en la ciudad.

Al evento asistieron medios de comunicación e invitados especiales, quienes degustaron cócteles y las exquisitas pizzas y tequeños que ofrece el restaurante en su menú.

El evento estuvo cargado de buena música, con la presentación de las agrupaciones Madero Show, Gaiteros del Zulia y Susanita Medina con su banda de rock, quienes hicieron bailar y cantar a todos los presentes.

La animación estuvo a cargo de Ariagna Balazar. La empresa Wepashow Eventos, también dijo presente con su espectacular show de Robots.