Hernias umbilicales e inguinales, las patologías más frecuentes por trabajo forzoso

Los mitos con respecto a las hernias son muy variados; y poco cierto, por años se ha dicho que las hernias explotan, cuando la realidad es totalmente distinta.

Quien explica acerca de la verdad de las hernias es la doctora María Yajure, jefa del Servicio de Cirugía General del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (Sahum), quien informó que las hernias más recurrentes son la umbilical e inguinal y se producen más frecuentemente en los hombres.

Las hernias se producen a causa del trabajo forzoso y por levantar mucho peso, afectando los sitios donde hay mayor debilidad, como lo son el ombligo y la región inguinal, en las mujeres suelen aparecer cuando salen de un embarazo”, explicó.

Señaló igualmente, que el canal inguinal en los hombres se encuentra ubicado entre el abdomen y el escroto, por donde pasa el cordón espermático; en las mujeres se sitúa en el canal por donde pasa un ligamento que sostiene el útero en su sitio.

Asimismo, la cirujana detalló los síntomas que se reflejan al momento de producirse una hernia “ocasionan muchas molestias, al principio, y a medida que van creciendo pueden causar mucho dolor y si se levanta peso este se acentúa, la persona siente molestias, dolor y llega un momento en el cual pueden sentir y notar las hernias”, describió.

¿Qué es una hernia?

Una hernia es una abertura que se produce en la pared de un músculo; el cual generalmente mantiene a los órganos en su sitio, pueden encontrarse a menudo en el abdomen, en la zona de la ingle, en el área umbilical o en cualquier parte donde se haya realizado alguna incisión.

Existen varios tipos de hernias: la inguinal que se produce en la ingle; la umbilical que aparece en el ombligo; hernias epigástricas o ventrales, que se ubican entre el pecho y el ombligo; hernias del hiato, que ocurren en la abertura del diafragma y están también las hernias de incisión, que ocurren posterior al lugar donde se realizó dicho corte.

¿Qué causa las hernias?

Al primer síntoma, vaya al médico

Cuando una persona tiene una hernia inguinal, puede que note una masa, en el lugar donde se une el muslo con la ingle; lo mismo sucede con la umbilical.

Generalmente en el examen físico que se realiza -luego del que paciente llega con los síntomas- podemos notar que el anillo umbilical está cerrado, pero al momento de palparlo, se ve que el orificio esta grande”, destacó la especialista.

Por otra parte, excluyendo las hernias umbilicales de los niños, las hernias no se corrigen solas; siempre se debe consultar a un médico, ya que al pasar el tiempo la hernia puede crecer y empeorar, Yajure puntualizó “una vez que se tiene una hernia, hay que operarse, una hernia que mida un centímetro o más debe ser operada. Del mismo modo, hay un concepto errado sobre el proceso de las hernias, ya que la gente cree que se revientan; pero no, las hernias no se revientan, ese proceso puede ser un cambio de color, una infección o un absceso”, advirtió.

Hernias pueden ser mortales

De no atenderse a tiempo, las hernias pueden encarcelarse, esto sucede cuando su contenido no se puede devolver al abdomen.

Cuando las hernias se encarcelan, generalmente se mete en el epiplón, que es la grasa que está dentro del abdomen y esto causa dolor, puede provocar complicaciones potencialmente mortales”, dijo.

Prevenir una hernia es vital, sobre todo en las personas que alzan mucho peso, como por ejemplo mecánicos y obreros, a los que se les recomienda que utilicen fajas; aunque una vez que la hernia está establecida debe operarse.