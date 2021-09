Hay más de 150 mil pacientes con Alzheimer en Venezuela, dicen expertos

Hoy se conmemora mundialmente el Día Internacional del Alzheimer, proclamado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y auspiciado por Alzheimer’s Disease International (ADI) desde 1994.

Esta fecha tiene como objetivo concientizar sobre esta patología y su grave afectación tanto a los pacientes como a los allegados de estos, reseñó el Diario 2001.

En Venezuela, neurólogos y geriatras señalan que la población vulnerable ante esta enfermedad (adultos mayores) se encuentra en desventaja por la situación actual, país y pandemia.

Francisco Estrada, especialista en neurología, explica que “en el país todas las personas que padecen cualquier enfermedad la tienen muy difícil, sin embargo, quienes son víctimas del Alzheimer son más atacados porque ellos no entienden que está pasando”.

Indicó que la crisis económica aumenta las posibilidades de un deterioro cognitivo más rápido porque los pacientes no tienen recursos para ir a terapia y comprar las pastillas que recetan los doctores.

“No hay un tratamiento fijo ni un récipe de medicinas a seguir. Aun así, hay ciertos medicamentos que ayudan a que la inteligencia cognitiva persista lo que mejora las condiciones de vida de estas personas”, indicó Estrada, lamentando que los precios de estas sean tan elevados para la mayoría de venezolanos.

El neurólogo dijo que los pacientes no reciben ayuda externa para estos tratamientos aparte de sus familiares o fundaciones.

La Fundación Venezolana de Alzheimer comparte que para la actualidad, más de 150.000 personas tienen la enfermedad en el país, 8 de cada 10 adultos mayores, informó el Diario 2001.

Como prevenir el Alzheimer

La geriatra Jennifer Ascanio explicó que no hay tratamientos de prevención del Alzheimer y que no hay manera de diagnosticarlo con antelación. “La enfermedad solo se diagnostica cuando ya está pasando”, comenta.

“Los estudios y las investigaciones nos dicen que es remotamente imposible predecir si alguien sufrirá de Alzheimer. Sin embargo, los chequeos con geriatras o psiquiatras especializados en adultos mayores son importantes para tener en cuenta la capacidad cognitiva de la persona adulta. Estos exámenes ayudan a que tanto el doctor como los familiares sepan las condiciones del cerebro del paciente”, indicó Ascanio.

La profesional señala que las actividades cotidianas ayudan a que estos pacientes pongan en práctica su sistema motor. Asegura que los paseos “son de mucha ayuda”.

Dada la situación actual, la doctora sostiene que estos adultos están vulnerables porque “el uso de tapabocas le molesta. No saben que no pueden estar tocándose la cara y no siempre cumplen con el distanciamiento social”, citó el Diario 2001.

Los síntomas más comunes del Alzheimer son la pérdida de memoria, poca concentración, no distinguen espacio-tiempo, estrés, ataques de ansiedad, entre otros.