Habitantes de Cumbres de Maracaibo denuncian más de 150 días sin servicio de agua

Los vecinos de la comunidad de Cumbres de Maracaibo manifiestan que desde el año 2018 tienen serios problemas para recibir agua por tuberías; aseguran que, desde el inicio del problema, ellos han demostrado la queja ante los entes públicos como la gobernación y la alcaldía para poder recibir alguna solución, pero de todas maneras nadie los apoya.

“Estaba cansado de buscar solución al problema del agua y no conseguirla, así que opte como forma de protesta comprar una torta y llevarla a los trabajadores de Hidrolago y de esa manera celebrar mi primer año sin recibir ni una gota de agua”, De esta manera sarcástica un habitante de la zona declaro como fue a mostrar su disgusto con la situación sin mucho resultado.

Tras dos años de dificultad un día como magia empezó a llegar nuevamente el agua por tubería a la zona, pero aproximadamente tres meses después el suministro volvió a cesar sin razón alguna, regresando a los habitantes a la rutina de penuria para contar con un servicio tan importante como es el agua.

Un salario mínimo en el país es aproximadamente 2 dólares al mes, representando un camión de agua 15 sueldos mínimo. Es por eso que algunos habitantes prefieren caminar con botellones, pipas, entre otras cosas y de esa manera buscar agua en lugares adyacente a la urbanización que si posean el líquido.

“Hasta un kilómetro he caminado para buscar un lugar para tener agua en mi casa para hacer las necesidades de mi hogar, pues si compro camión de agua no puedo comprar comida en mi casa”, notifico una vecina de la urbanización que no cuenta con los recursos para el pago de las cisternas.