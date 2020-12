Habitantes de Bolívar siguen sin recibir el pernil que prometió Maduro

El plan pernil que anunció Nicolás Maduro desde antes de diciembre no ha llegado a las familias del estado Bolívar.

Las esperanzas, dijo un habitante de la localidad de Guaiparo de San Félix, se están acabando porque los miembros del consejo comunal ni siquiera les han informado de la entrega en su comunidad.

“Eso ni se ha escuchado”, dijo a Correo delx Caroní.

En los supermercados y carnicerías de la zona el kilo de pernil ronda entre los cinco y seis dólares, una cantidad que para muchos de los habitantes resulta difícil de pagar.

Pero no solo es la pieza de cerdo. Las cajas de alimentos que distribuye el Comité Local de Abastecimiento y Producción también están desaparecidos, a pesar de que la comunidad necesita el beneficio. Zapara aseguró que desde hace seis meses que no las entregan.

“Poco a poco va a ir llegando, vamos a tener una Navidad feliz”, dijo el domingo pasado Wilmar Castro Soteldo, ministro de Agricultura y Tierras.

En ese momento, el funcionario chavista se quejó por las críticas que han hecho los ciudadanos por las pequeñas piezas de pernil que les han vendido a precios irregulares. También han asegurado que les ha llegado en estado de descomposición.

“Este año no voy a comer ni pernil ni hallaca. Me siento mal porque es una tradición y este año nada”, expresó Javier Infante, habitante de la localidad Luis Hurtado Higuera. Aseguró que este será el segundo año en el que no recibe las promesas de Maduro.