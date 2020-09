Gremio empresarial: “El Zulia está paralizado, solo basta salir a la calle para saberlo”

La pandemia del coronavirus ha ocasionado la paralización casi absoluta de la economía del Zulia, una dura realidad a la que ahora se enfrentan los empresarios de la entidad, quienes han exigido a las autoridades la apertura de todos los sectores financieros, respetando las medidas de bioseguridad.

Aunque este lunes 21 de septiembre arrancó para el Zulia la tercera semana de flexibilización amplia, luego de más de cuatro meses de paralización obligatoria por el alto número de contagios de Covid-19, la actividad económica continúa “dormida”.

Así lo aseguró el presidente de Fedecámaras Zulia, Ricardo Acosta. “La economía está tan paralizada, y más aun en el estado, que la flexibilización no se ha hecho notar”, dijo en entrevista a Versión Final.

Recordó que el sector de servicios, turismo, hotelería, restaurantes, sitios nocturnos, cines, cafés y licorerías, todavía están cerrados. “Estos son los negocios más afectados. Hablamos de un 75% de paralización por la cuarentena. De cada cuatro empresas, tres están cerradas o trabajando en su mínima expresión”, refirió.

El presidente del gremio de empresarios opinó que para los zulianos “es igual” estar en flexibilización o en confinamiento porque “no hay dinero, esa es la realidad”.

La gente no tiene poder adquisitivo, además que no pueden salir porque no hay gasolina. Solo van a comprar lo necesario de comida o cualquier cosa puntual y nada más. (…) Tenemos al Zulia paralizado. El que quiera ver cómo está el estado, simplemente tiene que salir a la calle y observar”, enfatizó.