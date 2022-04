Gobierno reporta 4.558 familias afectadas por lluvias en Zulia: Coordinarán plan de acción junto a Rosales [+Videos]

Nicolás Maduro, presidente de la República, anunció la noche de este martes, 26 de abril, que la vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez, se comunicará con el Gobernador del Zulia, Manuel Rosales, con la finalidad de coordinar acciones para atender y recuperar las zonas afectadas por las lluvias en la región.

El mandatario nacional también ordenó al ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, trasladarse a la entidad zuliana y “dirigir las operaciones de atención de la emergencia en sitio y tiempo real”.

#EnVideo📹| Mtro. para las Relaciones Interiores Justicia y Paz, @CeballosIchaso1 indicó que a través del "Plan Nacional de Lluvias" se activaron los sitemas de alerta en todo el territorio nacional.#VenezuelaEsDiálogo pic.twitter.com/CMNOO7GDO7 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) April 27, 2022

Por su parte, Ramón José Mavares, Comandante de la ZOEDAN Zulia, detalló que el Ejecutivo Nacional activó el sistema de alerta temprana ante las lluvias y que, hasta el momento, se reportan 4.558 familias afectadas, 318 pérdidas de viviendas, dos puentes afectados y un despliegue de al menos 500 funcionarios en la zona.

Mavares resaltó “un punto muy importante y es que no hemos perdido ni una vida” durante las inundaciones reportada en cuatro municipios del Sur del Lago de Maracaibo.

#AUDIO📞| Comandante de las Zonas Operativas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, Ramón José Mavares, puntualizó que, a la fecha, no se han registrado perdidas de vidas, pese a las torrenciales lluvias.#VenezuelaEsDiálogo pic.twitter.com/8cOIUBq2zq — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) April 27, 2022

Previo llamado de atención a Rosales

“Estuve llamando al Gobernador del Zulia pero no contesta el teléfono, me dicen que estaba de viaje al exterior. No sé exactamente que estará haciendo él. Lo estábamos llamando para saber si él estaba en la zona atendiendo las inundaciones”, refirió Maduro durante una transmisión en vivo por el canal del estado.

El mandatario nacional también acotó que está dispuesto a aprobar los recursos para atender la alerta de lluvias en Zulia: “Le hago un llamado de atención pública, gobernador Manuel Rosales, a usted lo eligieron para atender al pueblo, debe coordinar, usted cuenta con todo mi apoyo para tener los recursos pero vaya y mójese los pantalones, póngase las botas”.

No quiero llegar al punto de tener que nombrar a un protector para el estado Zulia o para otros estados gobernados por la oposición", añadió.

Minutos después de su llamado de atención, anunció que su equipo de gobierno “recibió la llamada del gobernador Manuel Rosales, está en Maracaibo y se puso a la orden, ya la vicepresidenta se pone en contacto de inmediato”.