Gobierno rechaza “maniobra ilegal” para impedir compra de vacunas contra Covid-19

De “criminal, perverso e inhumano” calificó el presidente de la República, Nicolás Maduro, la maniobra ilegal emprendida por Juan Guaidó de impedir el uso de recursos venezolanos en el extranjero para la compra de vacunas contra el Covid-19.

En alusión a la denuncia realizada este sábado por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, detalló que Guaidó contrató un bufete de abogados en Estados Unidos para solicitarle al Banco de Inglaterra “que no le dé el dinero, que no le dé el oro a Venezuela para comprar las vacunas y las medicinas del COVID-19”, reseñó el Ministerio para la Comunicación e Información.

Indicó que el Gobierno Nacional está en proceso de litigio en los tribunales de Inglaterra, al tiempo que señaló que esta operación prohibitiva es “una de las cosas más inhumanas que se ha hecho desde Venezuela contra el pueblo de Venezuela”.

Hay que denunciarlo”, enfatizó durante la presentación del balance diario de contagios de Covid-19.

El Dignatario, a propósito del segundo aniversario de la autoproclamación ilegal de Juan Guaidó como supuesto “presidente encargado”, aseveró que esta estrategia perseguía únicamente el saqueo de las riquezas venezolanas.

El objetivo de Donald Trump y su mafia eran las riquezas internacionales de Venezuela para quitárselas; eso fue lo que hicieron estos dos años: robar, robar y robar”, sentenció.

No obstante, subrayó que -a pesar de “que nos tienen robado el dinero”- el Ejecutivo redobla esfuerzos para garantizar el suministro de tratamientos contra la enfermedad infecciosa en Venezuela.