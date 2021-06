GNB impide a venezolanos cruzar la frontera tras apertura autorizada por Colombia

Una venezolana entre lágrimas denuncia que la Guardia nacional Bolivariana (GNB) no le permite ingresar a Colombia, a pesar de que su hijo requiere atención médica urgente. Mientras que un hombre afirma que no le permitieron regresar al país:

“El gobierno de Venezuela es un Gobierno de asesinos, no quieren dejar pasar a su pueblo”, expresó la fémina, citada por El Nacional.

La apertura de la frontera anunciada por el gobierno de Iván Duque se ha topado este miércoles 2 de junio con varias limitaciones que afectan a los peatones.

Una es que el Gobierno de Nicolás Maduro no ha abierto la frontera del lado venezolano y la otra es que en Colombia el ingreso se está haciendo de acuerdo con los últimos números de la cédula, lo que algunos ciudadanos consideran injusto para las personas que necesitan pasar por motivos de salud.

“Mi hijo se llama Evenin Ochoa. Está bastante mal del ojo. Tiene una cita médica con Carlos Iván Pérez en la clínica Peñaranda. Le dieron la cita un día antes para respetar el paso en Colombia y la GNB no lo deja pasar. ¿Tiene que cojear para que lo dejen pasar? No puede ser posible”, dijo la señora angustiada a la W Radio mientras mostraba una autorización que le permitiría entrar a Colombia para atender a su hijo.

“Para que lo dejen pasar tiene que bajarse uno de la mula. Tiene que ser con permisos especiales. Él está bastante mal del ojo. ¿Tiene que seguir pasando por la trocha y seguir pagando?”, lamentó la mujer.

#NoticiaW | Venezolanos se quejan que integrantes de la Guardia Nacional Venezolana no permiten el paso hacia Colombia de algunos ciudadanos que requerían atención médica >> https://t.co/tbm3iWvODO pic.twitter.com/cbqmnFsD8W

Un hombre llamado Elmar, en declaraciones al diario colombiano La Opinión, criticó que Migración Colombia imponga el “pico y cédula” para ingresar incluso para las personas que necesitan ir al médico, recogió El Nacional.

“El problema son las personas enfermas. Porque se quedaron personas de la tercera edad con citas de cardiología y otras enfermedades que deben ser tratadas con cuidado. Pero no las dejan pasar porque su cédula no es par. No creo que sea necesario tener un número de cédula si se tiene un problema de salud. Eso de par e impar es injusto”, afirmó.