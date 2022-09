George Wittels desea engalanar a la Virgen de Chiquinquirá

El diseñador de joyas George Wittels durante años ha sido el encargado de coronar con piezas de lujo a las mujeres más bellas en Venezuela y fuera del país. Y, aunque son sus coronas las que engalanan a las féminas, el orfebre también le gustaría colaborar con una reina entre reinas, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá.

“Me encantaría trabajar con la Basílica de la Chinita y con las iglesias para ayudar a la restauración de muchas piezas que se han perdido”, subrayó a Versión Final el maracaibero, durante la realización del Miss Zulia 2022, concurso donde la ganadora fue coronada con una joya de Wittels.

Entre las devociones marianas que el orfebre ha coronado, está la Virgen del Rosario de la parroquia Baruta o la Divina Pastora de Lara y de la Diócesis de San Carlos, Cojedes.

El joyero, que se demuestra como un hombre discreto y sencillo, pero con mucho brillo y elegancia, realiza este tipo de restauraciones desde hace un tiempo. Las iglesias caraqueñas son sus principales consentidas.

Al estar en su ciudad natal, Wittels no solo habla de algunos de sus proyectos en mente, sino que rememora su infancia y su crecimiento personal. Justo desde el Centro Bellas Artes, donde se inició como artista plástico, el presidente del Miss Grand Venezuela manifestó estar feliz y orgulloso de volver a la tierra del sol amada.

“En el Centro Bellas Artes di mis primeros pasos como artista plástico, así que estar acá es una emoción enorme”, señaló Wittels. Al tiempo que recordó algunos lugares que atesora, como su hogar y el Colegio Los Matitas donde inició su formación académica.

“También recuerdo los campos petroleros. Mi papá tenía que ver con todo eso y nosotros crecimos en sus instalaciones (…) Cómo olvidar las navidades en el Zulia de aquellos años que hoy en día se han perdido. Cuando era niño salíamos de nuestra casa sin pedir permiso porque no había ningún peligro. Tocábamos la puerta de los vecinos, cantábamos y compartíamos una hallaca. Era otro tiempo por eso es mi nostalgia cuando vengo a esta tierra”, expresó.

El zuliano estudió Ingeniería en Sistemas en Syracuse University, en Nueva York, Administración de Empresas en State University of New York y, posteriormente estudió Gemología y Diseño de Joyas en el Gemological Institute of America. Además, tiene formación de Escultura y Taller Libre de Joyería en la Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas, en Caracas.

Su primera tienda la abrió en Maracaibo justo al lado de “Fin de Siglo”. “Osmel vino buscando los materiales para el Miss Venezuela 1986 y me dijo que me fuera a Caracas. Así empezó todo”, recordó.

En 1995 se convirtió oficialmente en el diseñador de joyas del certamen nacional y se trasformó en el orfebre más codiciado del país. Un puesto que lo ha llevado a realizar las coronas de una docena de concursos internacionales, entre ellos el Miss Grand y el Miss Supranational.

Irlanda, Uruguay, España, Paraguay, Panamá, México, Nicaragua, República Dominicana, Polonia y Ecuador son algunos de los países que han visto a sus reinas coronarse con piezas creadas por Wittels. Las ganadoras de Nuestra Belleza Latina también han lucido joyas del venezolano.