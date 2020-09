Gandola con alimentos CLAP se accidentó por mega hueco en la carrera Machiques-Colón

La carretera Machiques – Colón se ha vuelto un peligro para los transportistas y los transeúntes que circulan a diario por esta arteria vial que conecta el estado Táchira con el Zulia. Un mega hueco que desde hace un mes tiene en zozobra a los choferes por el peligro que representa conducir a cualquier hora.

Una gandola cargada con comida que son de las comunidades indígenas del Comité Local de Abastecimiento Producción (CLAP), que se dirigía al municipio se salió de la vía en horas de la noche de este jueves, 24 de septiembre, cuando se encontró con el hueco, la mala vialidad hasta el momento no ha cobrado la vida de los conductores que se han quejado con las autoridades.

Un acompañante del chofer de transporte de carga quien prefirió no identificarse, manifestó que el conductor de carga pesada no pudo ver el hueco porque no hay señalización pudo maniobrar para salvar su vida y la carga, unas dos personas se encontraban en el vehículo; señalaron que tienen temor que sean saqueados por las comunidades vecinas.

Edgar Toro, presidente de la Unión Línea Autos Perijá (Ulap), apuntó que la situación es delicada porque pone en peligro a los usuarios y los colectivos que circulan en la vía, desde hace varios días se han presentado varios incidentes, pero sin algún saldo que lamentar.

“Hacemos un llamado de atención a las autoridades competentes en la materia para que presten atención para que no pase a mayores. Hay una gandola semivolcada que en el día de ayer se salió de la vía y estamos viendo como día a día se van presentando los incidentes”, expresó Toro.

Hasta los momentos la Guardia Nacional Bolivariana se encuentra custodiando los alimentos, ninguna institución gubernamental se ha presentado en el sitio para prestar el apoyo y sacar remolcada la gandola que se encuentra en la vía desde horas de la noche de este jueves.