FVM: “Aquí no hay condiciones para clases presenciales, ni online”

El 12 de febrero, el Presidente Nicolás Maduro anunció la vuelta a clases presenciales y parciales en los diferentes niveles educativos para el próximo mes de marzo. Todo esto tras un año en el que las actividades educativas en el país se habían limitado a realizar tareas a distancia, mediante vías digitales y el uso de buzones escolares para la entrega de proyectos educativos a raíz de la pandemia del Covid-19.

A propósito de este anuncio, la Secretaria General de la Federación Venezolana de Maestros, Carmen Teresa Márquez; expresó su inconformidad con tales pretensiones. “No hay condiciones en el país para hacer este llamado”, expresó Márquez y continuó “creemos que es una irresponsabilidad del patrón hacer un llamado a clases donde las condiciones son paupérrimas y donde no existen los servicios básicos para cubrir lo elemental entorno al Covid-19”.

La educadora precisó que la falta de agua en los centros educativos de Venezuela y el Zulia es un talón de Aquiles en las pretensiones del gobierno nacional por retomar las actividades escolares a fin de tener las medidas mínimas de bioseguridad que contribuyan a la no propagación del virus.

“Las escuelas se encuentran en un deterioro alarmante (…) donde no hay las condiciones mínimas para que el niño o el joven vaya en forma presencial a las escuelas”, aseguró la licenciada; a lo que sumó, la falta de combustible, transporte público y dinero en efectivo para el traslado de estos a los centros estudiantiles.

Así mismo la Secretaria General esbozó su preocupación por el salario que devengan sus colegas que deberán volver a las aulas si el anuncio de Maduro se lleva a cabo. “No les alcanza para comprar una harina pan”, dijo Márquez quien agregó “lo cual no alcanza para comer”.

“¿Cómo vamos a comenzar las clases?” cuestionó la directiva de la Federación. “¿Cómo irresponsablemente se hace un llamado a los niños y jóvenes del país a escuchar clases presenciales (con esta situación)?”.

La Profesora exclamó “¡Aquí no hay condiciones, ni presenciales, ni online! (…) para dar educación a nuestro muchachos, hijos y nietos”.

“Es triste, pero esta es la realidad que se vive en Venezuela en estos momentos”, acotó la educadora, quien también aprovechó para hacer un llamado a los padres y representantes, y mencionó la necesidad de trabajar de manera articulada con todos los sectores para la defensa no solo de la educación.

“La educación no es un problema solo de los maestros, la educación es un problema de toda la sociedad civil en Venezuela”, sentenció. “hago un llamado a todos los colegios privados de Venezuela, porque tampoco puede haber una educación A y una educación B”, indicó la educadora, la cual insistió en la necesidad de trabajar unidos para resolver la situación que según denunció viene deteriorándose desde hace muchos años.

Márquez señaló que el problema va más allá de salarios, radica en las condiciones de los centros educativos, en los servicios públicos inexistentes en estos recintos y recalcó las deficiencias en el contenido programático y el pensum de estudio con el que se brinda conocimientos a los niños y jóvenes.

“Hago un llamado desde la Federación Venezolana de Maestros a toda la sociedad civil, a los padres y representantes a no enviar los niños y jóvenes a las escuelas, ¡no hay condiciones! vamos a protegernos de este virus que cada día se hace más serio (…) y que sabemos que no hay una seguridad social, que los hospitales no están en óptimas condiciones para recibir la cantidad de niños y jóvenes, de maestros y profesores” expresó.

“Salvemos la educación sociedad civil, salvemos la educación padres y representantes”, finalizó Carmen Teresa que añadió un grito a la unión para salvar también al país.