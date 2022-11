Fundaredes: Al menos 400 trochas siguen abiertas en la frontera colombo-venezolana

Han transcurrido 40 días desde que se reanudaron las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela por los pasos fronterizos, y usuarios y empresarios aseguran que no ha generado los ingresos económicos ni las facilidades de movilización esperadas.

El presidente colombiano Gustavo Petro, expresó el 28 de octubre, antes de su viaje a Caracas, que por el puente Simón Bolívar solo han pasado 2.5 millones de dólares en productos. Una cifra ínfima que revela que buena parte de esa mercancía se está desviando por los pasos ilegales o trochas que manejan grupos guerrilleros, paramilitares, bandas armadas y funcionarios de seguridad a lo largo de los 2.200 kilómetros de frontera binacional, recoge Banca y Negocios.

Aunque desde el 1 de noviembre, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela y su homólogo de Colombia hayan acordado reanudar operativos de inteligencia para atacar a las mafias de las trochas, habitantes de Táchira, investigadores y representantes económicos son escépticos sobre el alcance de estos operativos y el tiempo en que darán resultados.

La conclusión es que no se han restablecido las relaciones, porque es que es muy difícil restablecer relaciones comerciales entre ambos países cuando tenemos el cáncer de las trochas. No es creíble pensar que van a ser cerradas. Pueden ocurrir dos cosas: Una es que cierren algunas trochas porque hay cientos de trochas entre Táchira y el Norte de Santander, pero lo que sí es cierto es que ese va a ser un negocio siempre y se van a mantener mecanismos para que siga generando ganancias a los grupos guerrilleros, las bandas criminales, los militares y policías que funcionan a ambos lados", expresó la periodista de la fuente militar Sebastiana Barráez, entrevistada por La Prensa del Táchira.

Edixon Figueroa, coordinador del Observatorio de Violencia de Fundaredes, ONG de derechos humanos que se ha encargado de documentar los hechos violentos en Falcón, Zulia, Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas, informó que entre Táchira y el Norte de Santander se contabilizan más de 250 trochas, y en todo el eje fronterizo hay más de 400.

Como habitante de Táchira, Figueroa no ha notado un cambio que se traduzca en mejor calidad de vida o progreso para este estado andino con la apertura de la frontera que los gobiernos izquierdistas de Colombia y Venezuela celebraron con bombos y platillos.

Una apertura no hay. Estamos hablando de un cierto paso económico de unas gandolas que solamente circulan de dos a tres horas por el Puente Internacional Simón Bolívar. Pero no hay más nada. ¿Cómo se le puede llamar a eso? Maduro cerró las fronteras en 2015 para evitar que los venezolanos salieran y hoy quieren venderse como un gobierno que sí respeta los DD.HH, pero eso no existe", apuntó.