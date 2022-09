Fordisi: Con las escuelas por el piso harán el retorno a clases en Venezuela

Desde el año 2013 Venezuela ha venido atravesando por una profunda crisis económica, política y social, cuya magnitud ha llevado a diversos organismos internacionales a catalogar la situación como una “emergencia humanitaria compleja”. Ante un colapso socioeconómico de tal envergadura, todas las áreas de políticas públicas se han visto afectadas pero indudablemente la educación ha sido una de las más golpeadas. Ante el llamado que hizo Nicolás Maduro de retomar las clases presenciales en octubre, las organizaciones y gremios docentes han denunciado en reiteradas oportunidades las precarias condiciones de las infraestructuras de la mayoría de las escuelas públicas existentes en nuestro país.

Gricelda Sánchez, presidenta de Formación para la Dirigencia Sindical (Fordisi), manifestó que las grandes fallas en cuanto a las infraestructuras, déficit de docentes e inacción del Estado comprometen cada vez más la educación en Venezuela.

Lamentablemente tenemos muchas instituciones que no cuentan con las condiciones necesarias para el retorno de los estudiantes, nos han llegado reportes de los voceros defensores (DD. HH.), en donde han declarado que estos espacios no se encuentran aptos para el regreso de los alumnos como es el caso de la escuela Enrique Delgado Palacio, ubicada en la parroquia El Valle, y la Manuel Antonio Carreño, en El Paraíso (ambas en Caracas). Es importante señalar que de cada 10 escuelas que hemos visitado, estas no cuentan con los servicios básicos, como agua y luz, entre otros. En muchas de ellas los techos se encuentran caídos y con huecos, sin pocetas, ni bombillos y con filtraciones por todos lados, salones inhabilitados y los baños en condiciones inhumanas”, relató.