Fiscalía ordena investigar a agricultores que botaron cosecha por falta de combustible

Una grave situación se ha escenificado en los últimos meses. En diversas poblaciones agrícolas de Venezuela, los campesinos han optado por botar cosechas de alimentos, por cuanto aseguran no contar con combustible para surtir sus camionetas y camiones, y trasladarlas a los mercados de las ciudades. La Fiscalía ya ordenó investigar a los agricultores que decidieron deshacerse de esos productos, al alegar la carencia del carburante.

El anuncio sobre la investigación de estos eventos lo hizo en sus redes sociales el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.

El máximo representante del Ministerio Público no identificó al ciudadano implicado en el hecho ni tampoco mencionó en qué estado ocurrió, solo posteó la foto del individuo junto a su camioneta Toyota y unos cambures.

Ese mismo agricultor se hizo viral recientemente en un video, donde justificaba su acción.

(...) No se puede, no tengo la gasolina suficiente para trasladar este producto. Intenté conseguir por otros medios la gasolina, me calé cuatro días en moto para lograr traer gasolina, echarle a la Toyota y bajar la mercancía, pero no fue posible (...) surtir gasolina. (...) Que esto se haga viral, que esto llegue al oído de los gobernadores, de los alcaldes, de los presidentes (sic), de la situación que hoy en día estamos viviendo nosotros los productores, de los campesinos que llevamos el sustento (...)", aseveró en el audiovisual.