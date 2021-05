Felipe Capozzolo: Los empresarios no pueden salir a buscar las vacunas solos

Felipe Capozzolo, convocó la semana pasada a la última rueda de prensa de su gestión al frente de Consecomercio y como parte de su discurso insistió en el tema de la vacunación necesaria para darle estabilidad y “tranquilidad” al país.

En lo que va de año, según las cifras que maneja Consecomercio, se ve una evolución acelerada de los precios de los alimentos medidos en bolívares. Sin embargo, al mirarlos en divisas se nota una disminución que se ubica alrededor del 10 %, reseñó Contrapunto.

Logramos conversar con el dirigente gremial después el encuentro con la prensa y nos indicó que seguirá en labores gremiales y que todavía no tiene intenciones de explorar en la política.

–Existe la posibilidad de que el sector privado pueda fortalecer un plan de vacunación contra la COVID-19.

-Sí, efectivamente el sector privado venezolano se ha aproximado al Ejecutivo Nacional para ponerse a la orden en tres vías: la primera obviamente ayudar a traer la vacuna y aplicarla a gratuitamente a los trabajadores y colaboradores que hacen vida en las empresas en todos los sectores productivos de la nación. Una segunda vía y muy importante, nos hemos puesto a la orden para participar en el proceso de donación de vacunas para el sector público para que pueda haber mayor cantidad disponible. La tercera vía es ponernos a la orden del Ejecutivo Nacional con toda la red logística, la red de cadena de frío, toda la red de comercialización nacional para que lleguen las vacunas hasta el último rincón de Venezuela de manera gratuita. Que llegue la vacuna a la mayor cantidad de venezolanos y, una cosa muy importante, en el menor tiempo posible.

-¿Pueden hacer gestiones paralelas al Gobierno para la importación de vacunas?

-No solamente es imprescindible, es también necesaria la presencia del Gobierno porque para poder transar con los grandes laboratorios productores de la vacuna es necesario el plácet del Ejecutivo Nacional, no solamente por un tema de permisología sino porque los laboratorios se entienden precisamente con las naciones. También por un tema de economías de escala. No pueden los privados competir con los pedidos o con el poder de negociación que tenga un país, entonces en ese en ese caso es necesario precisamente la ayuda y la confluencia de lo público y lo privado, para en la unión encontrar la fuerza necesaria para traer la mayor cantidad de vacunas. También apoyarnos en mecanismos que faciliten el proceso de la vacunación, la llegada de vacunas como por ejemplo pudiera ser el COVAX y todas las ayudas multilaterales que podamos sumar con ese fin.

–Según el FMI la economía venezolana se contrajo 30% en 2020. ¿Cuál es el resultado que deja luego de dos años de gestión en Consecomercio?

-Debemos recordar que seguimos en recesión, seguimos en hiperinflación, pero en el marco de la corriente más adversa, en el marco de la desesperanza más grande nos hemos hecho resilientes. Nos hemos hecho más resistentes, nos hemos hecho más duros y hemos aprendido a pelear de una manera más determinada y más decidida frente a los embates negativos que nos deparará el destino. Muchas veces frente a las duras pruebas que nos ha puesto esta pandemia, definitivamente el venezolano ahora está más consciente del espíritu de lucha que debe tener para salir adelante. Está más consciente también del esfuerzo que se hace en la calle todos los días, cada uno de los venezolanos para subsistir y hemos logrado desarrollar una conciencia colectiva de superación que nos va a permitir, apenas podamos arrancar el postpandemia y convertirnos en una de las naciones más prósperas. En dar el milagro venezolano que está en puertas de ocurrir si todos los venezolanos nos unimos.

-¿Los empresarios están dispuestos a entrar en el proceso de negociación que se está abriendo para solventar la crisis política?

-El sector privado está dispuesto a participar en todas aquellas actividades que promocionen la paz, que promocionen al camino de unión que es requerido para llegar a la prosperidad. Más del 90% de la población ve con buenos ojos, de buena manera que se esté conversando. Que haya en progreso soluciones y sencillamente hacemos todo motivados por el beneficio de la gente, motivados por el beneficio de nuestro país y para lograr una sociedad más equitativa y más feliz para el futuro.

-¿Los han llamado a esas mesas de negociaciones?

-Conversamos constantemente con todos los factores productivos y con todos los factores oficiales de la nación en pro de soluciones.

-Se va de Conseomercio… ¿Va a la política? ¿Se queda en el mundo gremial?