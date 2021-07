Federación Venezolana de Maestros: No existen condiciones de bioseguridad para regreso a clases

La Federación Venezolana de Maestros advirtió que actualmente las escuelas del país no cuentan con las condiciones de bioseguridad para el regreso a clases presenciales.

Así lo afirmó el presidente de la federación, Orlando Alzuru, en entrevista con Cesar Miguel Rondón, después del anuncio hecho este viernes por Nicolás Maduro, en el que reafirmó la reanudación de la modalidad presencial de las clases en todos sus niveles.

En este sentido, explicó que para ejecutar dicha medida se debe cumplir con una serie de requisitos. Entre ellas destacó: condiciones de bioseguridad para docentes y estudiantes, servicios básicos, fundamentalmente el agua y, sobre todas las cosas un plan de vacunación masiva para educadores, estudiantes, personal obrero, padres y representantes.

“Hemos avanzado en tratar de resolver un poco el problema salarial de los maestros, porque nada de lo que puedas aumentar y darles a los educadores le va a resolver el problema económico que tienen, pero no se pueden iniciar clases presenciales si las condiciones de bioseguridad no están dadas en las escuelas, y no están dadas en este momento, y si no hay un plan de vacunación masiva a los educadores, alumnos, obreros y padres”, dijo.