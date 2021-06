Fedecámaras Zulia urge a habilitar vuelos Maracaibo-Caracas

Ezio Angelini, presidente de Fedecámaras Zulia y expresidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, reitera de exigencia de que se reanuden los vuelos entre Zulia y Caracas. “Tenemos rato luchando en eso y ahora empezamos una campaña fuerte porque creo que la palabra inclusive es exigir”.

“La campaña no la vamos a parar hasta que abran el aeropuerto, vamos a trabajar intensamente para solicitar vacunación para todo el mundo”, subrayó.

Recordó que todo está centralizado en la capital para cualquier tipo de permiso comerciante, industrial o banquero tenemos que ir a Caracas, hasta para solicitar un crédito, cualquier tipo de permiso, incluso las mismas autoridades tienen que ir a Caracas”,

En entrevista a Eduardo Rodríguez en el espacio A Tiempo de Unión Radio, añadió que a esto se suma la escasez de combustible lo que dificulta trasladarse a la capital. “Es un problemón enorme tenemos, la interconectividad es increíble, nosotros podemos ir a que Santo Domingo Panamá, Rusia, Turquía pero no podemos ir a Caracas”.

Precisó que han hablado con el alcalde Willy Casanova para buscar una salida. “Él incluso hizo una reunión con el INAC y en Caracas, tengo entendido que el gobernador hizo lo mismo, pero lamentablemente no hemos obtenido respuesta, hablan del covid que es una fuente de contagio pero yo creo que si nosotros estamos cumpliendo todos los protocolos de seguridad, en los aeropuertos se están haciendo las pruebas PCR, ya se están haciendo todos los controles, no entiendo por qué no se pueden abrir”.

Angelini enfatizó que siempre han mantenido comunicación con las autoridades porque creemos que “el diálogo es la única forma de resolver los problemas más graves”.

“Reconozco que tenemos muy buenas relaciones con la alcaldía y con el gobernador hemos tenido acercamientos pero tiene que ser más que palabras, tenemos que hablar de hechos”, insistió.

Exigió “respuestas definitivas a todos los problemas que estamos teniendo”.