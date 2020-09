Fedecámaras ratifica que falta de combustible impacta en la economía zuliana

Ricardo Acosta, presidente de Fedecámaras Zulia, insistió en que más del 75 % de los sectores económicos de la entidad están paralizados y advirtió de no tomarse las medidas necesarias respecto a los servicios público y la situación financiera se generarán graves consecuencias en en el periodo post-pandemia.

Comentó que el tema del combustible es otro factor que afecta la operatividad de los sectores económicos que han tenido que paralizar sus actividades.

“El combustible es bastante escaso, casi nulo, el poco que llega nacional es solamente para los vehículos oficiales, aquí en el estado Zulia no está recibiendo combustible, no es que hay largas colas en las estaciones, no, es que no se está recibiendo”, afirmó.