Favenpa vislumbra un 2021 muy complejo para el sector de autopartes

El presidente ejecutivo de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Autopartes (Favenpa), Omar Bautista, alertó que alrededor de un 40% de las empresas del sector estuvieron paralizadas durante el año 2020 debido a la pandemia de la Covid-19 y lamentó que tres compañías no hayan podido reiniciar operaciones nuevamente al verse en la necesidad de bajar la santamaría.

Bautista indicó que la escasez de combustible y la inactividad del parque automotor en un 60%, junto a la reducción casi a cero el ensamblaje de vehículos, son factores que han golpeado severamente a la industria de autopartes. Sin embargo, manifestó tener confianza que las condiciones en el país puedan flexibilizarse con la llegada de la vacuna contra el virus durante el primer trimestre de 2021 -como afirmó la administración de Nicolás Maduro que pasaría-, lo que le permitiría al sector la regularización de actividades y tener un año mejor que 2020.

A pesar de esto, Bautista advirtió que la situación que se vislumbra para el sector durante este año es “muy compleja” porque el ensamblaje de vehículos en el país está casi desaparecido. Durante 2020 solo se armaron un poco menos de 90 unidades y recordó que en 2011 se ensamblaban al año 104.000 vehículos, además que en el país había un promedio de automóviles ensamblados que rodeaban los 100.000.

“El ensamblaje ha venido cayendo progresivamente en los los últimos años, hasta el punto que el año pasado solamente se ensamblaron 87 vehículos, por supuesto que la pandemia también tuvo su impacto, pero para este año nosotros no sabemos cuales van a ser las expectativas respecto al ensamblaje, creemos que no serán mejores que las del año pasado, puede que haya alguna mejoras, pero seguirá siendo muy tímida, pero no tenemos ninguna información concreta en cuanto a eso”, afirmó en entrevista a El Impulso el jueves 7 de enero