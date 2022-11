Familia de Oswaldo cree que "algún discurso contra las imágenes" pudo impulsar el ataque

El joven Oswaldo Nava (29), quien conmocionó al Zulia tras atacar la reliquia de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá en la Basílica de Maracaibo, el pasado domingo 27 de noviembre, está a la espera de ser presentado este martes ante tribunales para darle continuidad a su caso.

Actualmente se encuentra recluido y aislado, por su discapacidad intelectual, en la sede de Destacamento 111 de la GNB, ubicado en la avenida El Milagro. Desde el día de su arresto sus familiares no han tenido contacto con él.

“La Guardia Nacional ha sido receptiva, nos ha dado el apoyo, nos deja enviarle comida, sus medicamentos y todo, pero no nos dejan verlo. Lo único que supimos fue que el domingo no pudo dormir porque no tenía sus pastillas, pero ya se las enviamos”, relató Diana González, tía del aprehendido.

González, quien se encontraba consternada y preocupada por la situación, comentó a Versión Final que su sobrino ha sido golpeado por la muerte de sus padres desde junio de 2020 y no cuenta con alguien que esté pendiente de cumplir su tratamiento.

Sus tíos y primos se han abocado a buscar alguna solución al tema de su detención, pero carecen de recursos para pagar un abogado o buscar alguna asesoría jurídica que le ayude a avanzar en el proceso legal.

Su tía de 64 años, permaneció este lunes hasta las 4:00 p.m. en las inmediaciones del Tribunal de Control, ubicado en el Palacio de Justicia en el casco central de Maracaibo, pero Oswaldo no fue trasladado.

Lo único que sabemos es que debe esperar 48 horas para ser presentado ante tribunales. Hoy a la 1:00 p.m. se le cumplen sus horas establecidas y esperamos que hoy sí lo puedan trasladar hasta acá para que continúen con su proceso”, relató González con su voz quebrantada y un informe medico de su sobrino en mano.

Constancia médica

En sus récipes con el membrete del Hospital Psiquiátrico de Maracaibo, bajo la historia 066305, se diagnostica su "discapacidad intelectual" y se observan dos medicamentos (risperidona y ácido valproico) que, a pesar de ser costosos, sus familiares y amigos han buscado la forma de obtenerlos para que Oswaldo cumpla su tratamiento.

“Hasta una farmacia nos ha donado sus pastillas y mientras él este tomándose su tratamiento está bien, pero cuando tiene días son tomarlo se pone hiperactivo, no duerme y está inquieto”, añadió la familiar.

Pero, ¿Qué impulsó el ataque de Oswaldo a la Virgen?, es una pregunta que aún cuestionan sus seres queridos: “Él fue monaguillo católico pero ahora es cristiano y suponemos que algún discurso contra las imágenes lo pudo impulsar a hacerlo”.

Según sus allegados, el hombre es “inteligente, respetuoso y trabajador” pero tiende a tomar acciones inesperadas cuando no cumple correctamente su tratamiento. “Nosotros hemos intentado ayudarlo pero él vive solo y no le gusta recibir ayuda de nadie”.

Aunque lo ocurrido ha causado intercambio de opiniones a través de las redes sociales, sus familiares esperan que el tribunal pueda corroborar el diagnostico del joven y dar algún veredicto sobre el caso.

Iglesia pide examinar al agresor

Monseñor Ubaldo Ramón Santana Sequera, arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Maracaibo, catalogó este lunes la agresión a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá como un hecho "muy lamentable".

"Habrá que examinar detenidamente si el joven agresor (Oswaldo Nava) está en su plena capacidad mental y no dejar de orar por su plena sanación. No seamos agresores del agresor", enfatizó.

Santana también hizo mención a la idolatría al decir que "es adorar una imagen, un objeto, a una persona como si fuera un Dios".

"Intentar destruir la imagen de La Chinita porque es objeto de un culto idolátrico, es un acto insensato y repudiable. Sé por experiencia que la inmensa mayoría de sus devotos la veneran no la adoran", puntualizó el arzobispo.

Ante su pronunciamiento, algunos internautas reaccionaron a través de las redes sociales: “Van a seguir echándole mierda a Oswaldo en vez de ayudarlo y hacerle un llamado a la feligresía a ayudar a las personas que sufren alguna enfermedad mental? Tanto que critican a los evangélicos y están actuando igual”, comentó Endrina Herrera en Instagram.

“Debemos tener compasión y perdón de ese ser, seguro que nuestra Madre Celestial y Nuestro Padre del Cielo es lo quiere de nosotros”, escribió Gaudys Hurtado.