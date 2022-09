Expertos aseguran que Venezuela no está preparada para el fin de la pandemia de Covid-19

De acuerdo con Huníades Urbina Medina, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, hay países como Venezuela que no cuentan con la protección necesaria para enfrentar el Covid-19 y decir que finalmente se va hacia el final de la pandemia.

Según la actualización más reciente de la OMS, el recuento de casos semanales está disminuyendo en todas las regiones, con una caída general del 28 % en comparación con la semana anterior. En el caso de los decesos, se reportaron poco más de 11.000 muertes entre el 5 y el 11 de septiembre, una disminución del 22 % con respecto a la semana pasada, reseñó El Pitazo.

Huníades Urbina consideró que se debe tener precaución al momento de interpretar la información, debido a que es una posibilidad, más no una certeza.

“Probablemente esta enfermedad llegó para quedarse, como se dijo desde un principio. Lo más seguro es que iremos al final de la pandemia, pero seguirá siendo endémica. Eso significa que siempre vamos a tener casos, como ocurre con otras enfermedades”, precisó el médico intensivista.

Huniades Urbina recordó que Venezuela es uno de los países que no está preparado en cuanto a la inversión en vacunas. “Aparentemente sí las hay pero por falta de información las personas no acuden a vacunarse de manera efectiva y por lo tanto, la cobertura vacunal es baja”, refirió.

El especialista precisó que el país tampoco ha tenido la cantidad de pruebas necesarias para hacer diagnóstico. Eso influye en el subregistro de las infecciones, a raíz de que las personas se han relajado en cuanto al cumplimiento de las medidas de bioseguridad y descarte de Covid-19. Puntualizó que eso ocurre por la ausencia de campañas y el desconocimiento de muchos en cuanto a la realidad de la enfermedad.

Por su parte, Manuel Enrique Figuera Esparza, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, indicó que aunque no se haya declarado el fin de la pandemia, muchas naciones han aliviado las medidas sanitarias que se implementaron cuando apareció el virus. Afirmó que el problema no ha desaparecido y por lo tanto, hay que atender a aquellas personas que por algún motivo no se han vacunado, informó El Pitazo.

En el caso de Venezuela, destacó que las condiciones de salud no han mejorado y existe mayor deterioro en el sistema sanitario. Por ello, aseguró que dependerá de cada persona evitar el riesgo individual de contagio y hacia el grupo familiar o contactos más cercanos.