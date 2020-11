Expertos alertan sobre venta de café nocivo para la salud

La Federación Nacional de Caficultores advierte que ha proliferado la venta de café torrado en los abastos chinos de la ciudad, el cual tiene efectos nocivos sobre la salud por su alto contenido de azúcar que puede resultar cancerígeno.

Según el coordinador nacional de los caficultores Maximiliano Pérez, este café que es de bajo costo no es apto para el consumo humano, pues su proceso de tostado se cumple bajo protocolos que desmejoran la calidad del grano, reseñó La Prensa de Lara.

Destacó además que este café torrado es traído de Brasil, pero no cumple con los controles sanitarios.

“La federación está en alerta ante la venta de este café torrado que tiene un menor costo en el mercado, porque la gente lo está comprando y no está consciente de lo que está consumiendo”, aseveró.

Pérez informó que la producción de este café se realiza con cualquier tipo de grano lo que se traduce a que no existe una selección del mismo y luego se procede a tostarlo con un alto contenido de azúcar para caramelizarlo y disimular el sabor amargo y aroma pero que está contraindicado en diabéticos.

“El 15% del contenido de este café es azúcar porque agarran cualquier grano, estén buenos o no, y lo procesan con azúcar para quitarles el sabor amargo, estamos sumamente preocupados porque no se está consumiendo un café dulcito y de bajo costo, sino un café que puede ocasionar daños en la salud”, aseveró Perez.

El coordinador de los caficultores recalcó que la alerta sobre el consumo del café torrado es contra el proceso y no contra las marcas, asegurando que existen posibilidades de que lo liguen con frijol chino.

Buscan lo barato

Por su parte los ciudadanos comentaron no conocer el proceso del negrito que han estado consumiendo, ya que expresaron que solo buscan un producto que sea económico y sabroso.

“En varias oportunidades he comprado el café que venden los chinos porque es barato y sabroso, nunca le he sentido mal sabor aunque no sé si cumple con los permisos sanitarios”, expresó Marta Sandoval

Mientras un cuarto de kilo de cualquier café se ubica en 600 mil bolívares el café torrado se puede conseguir hasta en Bs 400 mil según relatan los ciudadanos.