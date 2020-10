Experto sobre suspensión de vacaciones: No se interpreta correctamente la Ley del Trabajo

El abogado especialista en Derecho Laboral, Jair de Freitas, director de LabLabor y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello –UCAB-, explicó que el Ministerio del Trabajo emitió una resolución en la que informa que se encuentra suspendido el beneficio de las vacaciones a los trabajadores mientras dure el estado de alarma por la pandemia.

“De acuerdo con este criterio oficial se establece como parámetro general que en medio del covid no puede ser para el trabajador viable disfrutar de las vacaciones porque no hay una posibilidad de que existe un verdadero uso del tiempo libre, la consultoría jurídica del ministerio del Trabajo precisa que para ellos no es posible materializar el disfrute efectivo de las vacaciones y, por lo tanto, quedan suspendidas”.