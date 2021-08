Experto: Deterioro de servicios e incremento de violencia avivarán la diáspora venezolana

Alexander Campos, experto en migración y director del Centro de Investigaciones Populares, afirmó que la crisis generalizada en Venezuela se ha agudizado significativamente, por lo que augura que aumenten los desplazamientos en los próximos meses.

Aseguró en una entrevista con La Prensa del Táchira que, aunque muchos venezolanos han podido sobrellevar la situación gracias a la ayuda que reciben de sus familiares en el exterior, las condiciones del país rayan en el desespero, en parte por la crisis de los servicios públicos y el agravante del desborde de la violencia.

Campos precisó que lo que caracteriza a la cuarta ola de migrantes que se registra desde agosto de 2020 por los pasos ilegales de la frontera colombo-venezolana, es el grado de vulnerabilidad en que caminan familias enteras que llevan desde el niño de pocos días de nacido, hasta los abuelos que saben que al llegar a otro país no estarán en condiciones de trabajar, pero sí de tener mejor calidad de vida.

Recalcó que a pesar de la magnitud de la diáspora, a los venezolanos no se les califica como refugiados. Razón por la que consideró que la comunidad internacional tiene contraída “una deuda muy grande con Venezuela”.

“Las cifras de reconocimientos de refugiados venezolanos por Colombia, Perú, Ecuador, Argentina son ridículas- (…) Acnur ha pedido que los venezolanos se cataloguen de refugiados, pero los países sencillamente se niegan a hacerlo, no lo hacen porque eso implicaría acelerar una serie de dispositivos y no están en condiciones“, opinó.

Destacó que si bien Venezuela no es una nación en guerra como Siria o Afganistán, supera numéricamente el número de personas que deciden marcharse de su territorio, debido a “las paupérrimas condiciones en las que viven”.

El experto alertó que cada vez son más los venezolanos que huyen del país sin esperanzas de regresar.

El migrante que sale con intenciones de regresar cada vez es menor. Ojo, no alarmante hasta ahora, pero sí vemos que es una intención progresiva; es decir, salen ya sin esperanzas de volver al país. Y no porque vean que allá me va a ir mejor, sino porque aquí no hay solución, y esas son dos cosas distintas, porque una cosa es la migración porque estás seguro que vas a conseguir una cosa mejor que en la que tú estás, y otra cosa es migrar porque estás convencido que aquí sencillamente no hay solución, en cambio allá es posible alguna solución”, dijo.