Experto: Problemas de reposición de autotransformadores en Guri causaron apagón

Entrevistado por el portal Banca y Negocios, el ingeniero civil y experto en materia eléctrica Jesús Gómez se refirió al apagón de la madrugada de esta vienes 17 de diciembre, y explicó las que serían las causas de este nuevo apagón, que evidenció nuevamente el deterioro y la falta de inversión en el sistema eléctrico.

Cabe decir que, desde el año 2010, el sistema eléctrico nacional ha entrado en una profunda crisis que ha derivado en una infraestructura debilitada, que solo puede generar un servicio inestable, sujeto a racionamiento continuo y proclive a frecuentes y prolongados apagones a escala nacional.

Gómez recordó que, en marzo de 2019, el país sufrió un apagón en toda su extensión que duró hasta más de ocho días en algunas regiones, ocasionando incluso una parálisis económica. Indicó que se debió a la falla de dos de los tres autotransformadores que se encuentran en los patios de la planta de Guri.

Relató que se logró reparar una de las unidades con la utilización de piezas de otros autotransformadores ubicados en otras regiones del país. Y como se trata de elementos sumamente especializados, solo dos países, Estados Unidos y Alemania, tienen la tecnología para la reposición de tales equipos.

Se hizo necesario colocar una orden de compra para sustituir los equipos dañados y realizó en China, donde no existen firmas especializadas en tal campo y no tienen la experiencia necesaria. Los equipos debieron estar en el país hace más de un año, pero debido a demoras solo llegaron a mitad de 2021, de lo que no hubo alarde.

“Se comenzó el armado y conexión desde hace varios días atrás, pero es necesario ir haciendo pruebas paulatinas de las conexiones. Esto se hace a las horas de menor demanda que transcurren entre 12 a.m. y 5 a.m. Pero a esa hora existe una sobre tensión en las líneas producto de la baja demanda. Cuando se hacen las pruebas, cualquier falla deben suplirla los equipos de protección y emergencia, los cuales por falta de reparación y mantenimiento se encuentran en mal estado”, dijo el conocedor.

Sistema muy inestable

Además, el sistema se encuentra en situación muy inestable por carencia de combustibles con la consiguiente parálisis de las plantas termoeléctricas, así que cualquier perturbación, en este caso generada por las pruebas de conexión de los nuevos equipos, termina haciendo y generando una gran perturbación como ocurrió este viernes, detalló Gómez.

Adicionalmente, el montaje de estos nuevos equipos ha sufrido otros inconvenientes como, por ejemplo, el derrumbe de una grúa que cayó sobre los transformadores cuando se colocaba un pararrayos.

Por otra parte, Banca y Negecios colectó declaraciones del diputado de la Asamblea Nacional Óscar Ronderos, quien señaló que Corpoelec tiene operativos unos 18 gigavatios de generación, la mitad de su capacidad instalada.

El parlamentario afirma que el país necesita 40 gigavatios para hacer frente al futuro crecimiento económico. La represa de Guri representa alrededor de 80% de la generación y el resto proviene de plantas térmicas que queman petróleo o gas natural.