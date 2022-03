Eveling de Rosales: “No me sentiré libre mientras exista una mujer sometida”

Enmarcado en el Mes de la Mujer, la Primera Dama del Estado Eveling Trejo de Rosales participó como oradora de orden en los actos conmemorativos tanto del municipio San Francisco como de Santa Rita.

Desde la sede de la Alcaldía del Municipio San Francisco se llevó a cabo la Sesión Especial con motivo a celebrar el Día de la Mujer donde la Primera Dama del Estado Zulia Eveling Trejo de Rosales durante su discurso como oradora de orden hizo referencia a importantes indicadores que se convierten en objetivos puntuales de desarrollo de la región para dar la mejor respuesta a mujeres, niñas y familias.

Durante la actividad estuvieron presentes el Alcalde de San Francisco Gustavo Fernández Méndez, la Licenciada Franciela Núñez de Fernández primera dama del municipio sureño, el Presidente de la Cámara Municipal Ronald Prieto junto a los concejales.

Horas antes la jornada inició en el municipio Santa Rita, donde la Primera Dama Eveling de Rosales, el Alcalde Alenis Guerreo, la Primer Dama Doriany de Guerrero y el Presidente de la Cámara Municipal Hugo Bravo visitaron el Hospital Dr. Senen Castillo Reverol donde se realizó una jornada de despistaje de cáncer de mama y cuello uterino donde fueron atendidas más de 100 mujeres.

Como invitada especial a la Sesión Solemne con motivo al Día Internacional de la Mujer en el Salón de Sesiones de la Cámara Municipal, la Presidenta de la Fundación Niño Zuliano se dirigió a los presentes como Oradora de Orden destacando la acción social que la mujer cumple en la sociedad convirtiéndose en el eje de la familia.

“Ser mujer es convertirnos en eje vinculante de las aspiraciones personales cristalizadas en obras, sobre las cuales se soporta el desarrollo humano. Desde esta tribuna, me comprometo con ustedes que no me sentiré libre mientras exista una mujer sometida”, concluyó.