Estudiantes exigen al Gobierno instalar un centro de vacunación masivo en la UCV

Los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) exigieron al gobierno de Nicolás Maduro que la casa de estudios sea un centro de vacunación masivo para poder continuar con la formación académica.

Jesús Mendoza, miembro del consejo universitario y presidente del Centro de Estudiantes de Odontología de la UCV, señaló que la institución universitaria debería ser un punto masivo de vacunación como la Universidad Bolivariana de Venezuela.

Asimismo, rechazó que después de 16 meses de pandemia menos de 20 % de la población haya recibido la vacuna. En especial, hizo referencia a los profesores y estudiantes del sector salud que no pueden seguir con sus prácticas hasta estar inoculados, reseñó El Nacional.

“Hay tres facultades de salud y no se ha vacunado totalmente a los estudiantes de ese sector. No se han vacunado a los profesores del sector salud, no se ha dado un plan de vacunación que incluya al sector educativo aún”, denunció.

En un video publicado en redes sociales señaló que este lunes se cumplen 500 días de las aulas cerradas en la UCV.

“500 días en los que los estudiantes de odontología no podían atender a sus pacientes. Hay grupos de pasantes que no han podido salir a sus hospitales, a sus clínicas, a los ambulatorios porque no han dado una práctica adecuada y porque no están vacunados. Tenemos una población importante de estudiantes del sector salud y profesores del sector salud que aun no están vacunados”, reiteró.