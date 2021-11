Este 8-Nov inician las jornadas científicas por 61 aniversario del Sahum

Lunes 08/11/2021 -Acto Protocolar de Apertura. -Misa de Acción de Gracias. Lugar: Auditórium “Dr. Juan Motezuma Ginnari”, 6to piso del Sahum. Hora: 9:00 am

Martes 09/11/2021 Inicio de las Jornadas Científicas “Dra. Beatriz Rosales Socorro” Lugar: Auditórium Dr. Juan Motezuma Ginnari, 6to piso del Sahum. Hora: 8.30 a 8:45 am. • Ponencia • Guía de manejo del carcinoma de células renales. • Conferencista: Dra. Pierina Roncarati. Hora: 8:50 a 9:05 am. • Ponencia • L.O.E. Renal. A propósito de un caso • Conferencista: Dra. Sahely Morales Hora: 10:00 a 9:25 am. • Ponencia • Hernia diafragmática post traumática • Conferencista: Dra. Robersy Pérez Hora: 9:30 a 9::45 am. • Ponencia • Manejo de trauma iatrogénico de vías biliares. • Conferencista: Dr. Dioverys Hinestroza. Hora: 9:50 a 10:05 am. • Ponencia • Quien debe atender al paciente politraumatizado. • Conferencista: Dr. Ray León. Hora: 10:10 a 10:25 am. • Ponencia • ¿RX de Tórax interpretación útil en el siglo XXI? • Conferencista; Dr. Mario Suarez. Hora: 10:55 a 11:15 am. • Ponencia • Lesiones laríngeas obstructivas; rol de la microcirugía • Conferencista: Dra. Leydis Soto. Hora: 11:20 a 11:35 am • Ponencia • Manejo de las adenopatías cervicales .por ORL. • Conferencista: Dr. Emilio Ferrer. Hora: 11:40 a 11:55 pm. • Ponencia • Cirugía de catarata de incisión mínima vs cirugía de extracción clásica. • Conferencista: Dr. Jean Carlos Morales Hora: 12:00 a 12:15 pm. • Ponencia • Trauma ocular laboral y compromiso de la función visual. • Conferencista; Dr. Carla Saab.

Miércoles 10/11/2021 Lugar: Auditórium Dr. Juan Motezuma Ginnari, 6to piso del Sahum Hora: 8:30 a 8:45 am. • Ponencia • Manejo de pie equino varo en el Sahum. • Conferencista: Dr. Fernando Sánchez Hora: 8:50 a 9:05 am. • Ponencia • Actualización en el manejo de FX abiertas. • Conferencista: Dra. Maria Gabriela Rodríguez Hora: 9:10 a 9:25 am. • Ponencia • Revascularización luego de 72 horas • Conferencista: Dr. José Estraño Hora: 9:30 a 9:45 am. • Ponencia • Afectación cardiovascular de sujetos Covid 19. • Conferencista: Dr. Carlos Ugueto. Hora: 9:50 a 10:05 am. • Ponencia • Analgesia o sedación en odontología. • Conferencista: Dr. Francisco Ortega Hora: 10:10 a 10:25 am. • Ponencia • Alternativas en el manejo de la hipotensión post anestesia subdural • Conferencista: Dr. Carlos Martin. Hora: 10:55 a 11:10 am. • Ponencia • Experiencia en manejo del Covid 19 en el embarazo en la Maternidad Dr. Armando Castillo Plaza. • Conferencista: Dr. Daniel Solano. Hora: 11:15 a 11:30 pm. • Ponencia • Trastornos hipertensivos del embarazo, un enfoque para No Obstetras. • Conferencista: Dra. Ana García. Hora: 11:45 a 12:00 pm. • Ponencia • Ventajas y desventajas de la utilización de anticonceptivos post evento obstétrico. • Conferencista: Dra. Paula Moran. Hora: 12:05 a 12:20 pm • Ponencia • Violencia obstétrica y violencia de género. Una realidad • Conferencista: Dra. Sthephanie Medina Hora: 12:25 a 12:40 pm. Sección de preguntas.

Jueves 11/11/2021 Lugar: Auditórium Dr. Juan Motezuma Ginnari 6to piso del Sahum Hora: 8.30 a 8:45 am. • Ponencia • Causas no inmunológicas del rechazo del Trasplante Renal. • Conferencista: Dra. Beatriz Rosales. Hora: 8:50 a 9:05 am. • Ponencia • Experiencia del uso de plasma convaleciente en pacientes con Covid-19. • Conferencista: Dra. Zulima Thomas. Hora: 9:10 a 9:25 am. • Ponencia • Ictus y Covid 19 derribando paradigmas. • Conferencista: Dr. Acel De Luca. Hora: 9:30 a 9:45 am. • Ponencia • Resistencia antimicrobiana. Actualidad. • Conferencista: Dr. Anthony Caicedo. Hora: 9:50 a 10:05 am. • Ponencia • Sepsis y nuevas recomendaciones campaña 2021. • Conferencista: Dra. Patricia Ramírez. Hora: 10:10 a 10:25 am. • Ponencia • Fenómeno tromboticos y coagulopatías inducidas por Covid 19. • Conferencista: Dra. Etne Vílchez. Hora: 10:30 a 10:50 am. • Ponencia • Ventanas terapéuticas en la inmunidad innata y adquirida. • Conferencista: Dr. Edwin Parra. Hora: 10:55 a 11:15 am. Refrigerio Hora: 11:20 a 11:35 am. • Ponencia • Hallazgo topográfico en el Covid 19. • Conferencista. Dr. Juan Monroy . Hora: 11:40 a 11:55 am. • Ponencia • Caracterización imageneoleogicas de lesiones malignas de Hígado. • Conferencista: Dra. Yamdry Avendaño Hora: 12:00 a 12:15 pm. • Ponencia • Cuidados de enfermería en Síndrome de Hellps • Conferencista: T.S.U. Kiara Medina. Hora: 12:20 a 12:35 pm. • Ponencia • Cuidados de enfermería en la preparación y administración de fármacos en pacientes Renales • Conferencista: Lcda. Irieni Arias.