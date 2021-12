Especialistas: Vacunas a aplicar en Venezuela deben tener evidencias de eficacia

El Colegio de Médicos de Carabobo, al igual que otras instituciones, recomienda que las vacunas que se aplique en el país sean aquellas que tengan suficientes evidencias de eficacia y seguridad.

El tesorero del gremio, Darío Saturno, declaró sobre el particular al programa En Contexto de la emisora Éxitos, donde manifestó que este es el mismo criterio expresado por la Academia Nacional de Medicina, la Sociedad de Venezolana de Infectología y la Sociedad Venezolana de Medicina Interna.

Refirió que la OMS y el CDC da autorización de emergencia a algunas vacunas, porque ya comienzan a publicar sus estudios en la fase tres, y ya han tenido buenos resultados.

Saturno señaló que en el caso de la Abdala, la OMS, el Centro de Control de Enfermedades ni ninguna sociedad científica de ningún país, ha dado la autorización para su aplicación.

Indicó que esto no ha ocurrido, no porque no se reconozca que en Cuba se produzcan vacunas contra otras enfermedades, sino que se le está solicitando que haya evidencias de la efectividad de la Abdala, que permita su publicación en revistas científicas internacionales. Es le dará el aval para que sea aprobada por la OMS, quien está llevando las normas dentro de la pandemia.

El especialista comentó que el gobierno, en lugar de comprar 12 millones de vacunas Abdala, debería adquirir un lote con la misma cantidad de vacunas de las que tengan su suficiente evidencias de seguridad.

“Compremos las que son seguras y eficaces, para que tengan buena cobertura, por eso el llamado de los gremios”, dijo.

Subrayó además que en el caso que se vaya a aplicar la vacuna Abdala, los padres deben firmar un consentimiento informado, donde se especifique el tipo de vacuna que va a recibir el niño. De esta manera quedará bajo su responsabilidad la aplicación de la dosis.

Saturno añadió que es indispensable que para aplicar la vacuna a los menores de edad, la autorización sea firmada por su representante.