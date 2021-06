Especialista asegura que “donar sangre es un honor”

De acuerdo a especialistas en salud, “donar sangre es un acto voluntario, es un honor, pues das una oportunidad de vida a otra persona”.

“Con una donación puedes salvar tres vidas”, explicó la enfermería, Erika García, quien señaló que de un solo donador se pueden dividir los glóbulos rojos, las plaquetas y el plasma, que pueden ayudar a tres personas con diferentes patologías, reseñó el Diario 2001.

La experta, quien prefirió no indicar dónde ejerce la profesión de enfermería, indicó que los procesos de donación no son lo que muchas personas creen.

“Cuando piden donantes para alguien, esa sangre no va directamente al paciente, la mayoría de veces toman varias donaciones para que así los bancos de sangre no se queden sin reserva”, señaló García, al destacar que muchas personas suelen equivocarse al no saber estos protocolos.