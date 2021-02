Escasez de gasolina y crisis económica ahogan al sector turismo

Aunque el mandatario Nicolás Maduro decretó una flexibilización los días lunes 15, martes 16 y agregó como día libre el miércoles de ceniza 17 de febrero, los prestadores de servicios turísticos tienen pocas expectativas de alivio económico ante la reactivación del sector, debido a que Venezuela sigue registrando una severa escasez de combustible, y sólo están permitidos los vuelos comerciales internos hacia Porlamar desde Maiquetía, Valencia y Maracaibo, Puerto Ordaz, Canaima y Margarita.

“Con el anuncio del gobierno se activaron varios procedimientos como el de reserva, de paquetes turísticos, entre otros. Se espera que está flexibilización también se decrete en Semana Santa. Hemos visto que en las últimas semanas algunos destinos turísticos como la Isla de Margarita han incrementado las solicitudes de reserva y eso es una noticia positiva”, informó a La Prensa Lara, Leudo González, presidente del Consejo Superior del Turismo (Conseturismo), un sector que en el 2020 registró la catastrófica cifra del 90 % de paralización por pandemia.

Lo que se traduce a que tras 11 meses enfrentando una cuarentena radical, con una parcial flexibilización en diciembre, 30 % de las empresas turísticas en el país han cerrado porque no pueden mantener los gastos operativos que implican cumplir con las medidas de bioseguridad, reseñó el medio larense.

Ese porcentaje representa unas 4.500 organizaciones dedicadas al turismo aproximadamente, entre hoteles, posadas, agencias de viajes, empresas de transporte, entre otros. González indicó que la crisis en el sector acabó con 100 mil plazas de trabajo en todo el país.

“Hay muchas operaciones turísticas incluyendo alojamiento que no han abierto desde que se clausuraron todas las operaciones en marzo 2020 y no pretenden abrir. Hay regiones del país donde la situación está tan deprimida que hay hoteles que no han abierto, pero sus empresarios no piensan en un cierre definitivo, están esperando que se tomen medidas como que se decrete una flexibilización total”, apuntó.