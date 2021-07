¿Es recomendable mezclar dosis de las vacunas contra el Covid-19?

El médico internista e infectólogo Julio Castro aclaró dudas y ofreció recomendaciones sobre el proceso de vacunación contra el Covid-19, a través de una transmisión por su cuenta de Instagram.

Según las fuentes oficiales, al país han llegado 3.230.000 vacunas desde el pasado 13 de febrero de este año. Solo dos tipos han sido implementadas: Sputnik V y Sinopharm; pero hay escasez con las segundas dosis de la vacuna rusa y al menos 600.000 personas estarían esperando para recibirla y completar su esquema de vacunación, reseñó Tal Cual.

Ante el desespero de saber qué hacer en esta situación y tras el silencio de las autoridades, el especialista ofreció una serie de sugerencias.

– No hay ninguna razón para no vacunarse.

– Mientras más enfermedad tenga, más rápido debe vacunarse. Tampoco importa el medicamento que tome, no importa la enfermedad que tenga, debe vacunarse. Ningún medicamento ni ninguna enfermedad contraindica el uso de vacunas.

– Las vacunas no se vencen, pero se debe cumplir el esquema indicado (si es de dos dosis, cumplirlas). Aunque no se tiene claro en este momento cuánto tiempo duran los anticuerpos que producen la vacuna, no quiere decir que al día siguiente de que pasaron los 21 días se va a vencer la vacuna.

– No hay información sobre la segunda dosis de Sputnik V, pero se recomienda que no se queden con una sola dosis de Sputnik, si usted empezó con Sputnik, debería terminar con Sputnik.

– No mezclar vacunas. No hay ninguna información hasta el momento para mezclar primera dosis de Pfizer, segunda AztraZeneca o las que sean; hasta el momento no tenemos data fuerte de utilizar una primera dosis de una vacuna y la segunda de otra.

– De la misma manera, Castro explica que quienes recibieron la primera dosis de Sputnik V tienen un margen de 90 días para esperar que llegue la segunda dosis. Tienen algún grado de protección y no deben mezclar las vacunas.

– Las personas vacunadas tienen menor probabilidad de morirse, de enfermarse gravemente, de hospitalizarse y de infectarse.

– Como no hay segunda dosis de Sputnik V en Venezuela, no se puede poner dos veces el primer componente. Es absolutamente contraindicado.

– Al mes de haber tenido Covid-19, una persona se puede vacunar.

– Mujeres embarazadas y madres lactantes se pueden vacunar con seguridad.

– Si le da Covid-19 entre la primera y la segunda dosis, debe retrasar la segunda dosis a un mes de no estar infectado.

Castro explica que con una dosis se está protegido, pero se estará más protegido tras recibir las dos dosis de la vacuna. De la misma manera, lamentó que no haya información sobre la ausencia de las segundas dosis de Sputnik V y dice que si se cumplen los 90 días y no llegan, debería haber un anuncio oficial.