“Es injusto pasar por trochas”: Venezolanos piden apertura de la frontera con Colombia

Mientras las autoridades venezolanas insisten en mantener cerrado el libre tránsito peatonal por el puente internacional Simón Bolívar aún después que Colombia levantara la prohibición, la gente de San Antonio y Ureña cada día sufre más para cruzar por las trochas del río Táchira.

El miércoles, muchas personas del lado venezolano creyó que podría pasar por el puente Simón Bolívar una vez que Colombia levantó la medida de cierre, pero no fue así porque las autoridades venezolanas únicamente permitieron el tránsito a los pacientes que van al país vecino a tratamiento o chequeo médico, y a los adultos mayores que van a vacunarse contra el Covid-19, reseñó La Prensa.

En la avenida Venezuela, antes de llegar a la aduana principal de San Antonio, la Guardia Nacional limitó aún más la posibilidad de aproximarse al puente Simón Bolívar, colocando una barrera metálica en el canal izquierdo de la mencionada avenida, que hasta ahora había estado despejado.

La gente que no tiene informe o cita médica para cruzar por el canal humanitario, debió seguir haciendo uso de los caminos verdes del río Táchira para ir a territorio colombiano a hacer diligencias o comprar.

Una dama que se identificó como Taimí Molina dijo que intentó pasar por unos de los caminos verdes más activos para pasar desde San Antonio hacia el lado colombiano y no pudo, porque habían quitado el puente artesanal sobre el río Táchira Intentó cruzar por el puente Simón Bolívar y los funcionarios venezolanos que hacen el control y registro de transeúntes a la altura del parque de Las Banderas, antes de entrar al puente Simón Bolívar, le dijeron que solo había paso para personas con informe o cita médica, “de resto, más nadie”.

Solicitó a las autoridades venezolanas que se permita el libre tránsito, afirmando que “es injusto que los venezolanos tengamos que pasar por unos caminos ilegales. Yo estoy de acuerdo que se abra el puente, tenemos derecho como venezolanos”.

Isabel Teresa Abreu Castro, una señora de san Antonio, por su parte, expresó que tiene un hijo enfermo y necesita constantemente pasar hacia Colombia a comprarle medicina, pero en los puntos de control que hay para pasar por el canal humanitario siempre le colocan obstáculos.

Los funcionarios alegan que debe ser el hijo enfermo el que debe pasar a buscar la medicina.

Él no puede porque usa bastón, tiene la cabeza del fémur aplastada y no puede estar pasando el puente ni trocha ni nada. A mí ni porque lleve el récipe me dejan pasar”, expresó.