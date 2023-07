"Es increíble que no haya nada": Pescadores en Choroní suman 17 días desaparecidos

Tres pescadores de Choroní, estado Aragua salieron a su faena el pasado 16 de junio a bordo de la lancha "La Llovizna". Un día que los familiares y allegados a las víctimas no olvidan, por ser la última vez que los vieron.

“Es como si se los hubiese tragado el mar, pero el mar lo que se traga lo escupe. Lo que no es de él lo echa para afuera. Siempre. El mar no se queda con nada”, aseguró Carlos Alberto Sosa, hermano de José Rafael Sosa, uno de los tripulantes desaparecidos.

La luz de la esperanza se ha apagado para las autoridades con el paso de los días, y aunque oficialmente la búsqueda no se ha suspendido, Sosa pide a los organismos oficiales continuar con el rastreo. Los familiares mantienen su ferviente petición de poder encontrarlos, aunque a la fecha no hay ni un solo rastro de ellos.

El suceso ha llamado la atención de todo el país, teniendo como aspectos particulares, que no se ha logrado localizar al menos un detalle de los pescadores o de la embarcación. Las hipótesis de hundimiento es la más empleada para el caso, sin embargo, aún no han encontrado evidencia que lo pruebe.

“Si la lancha se voltea, algo queda a flote y lo hubiésemos conseguido. Es increíble que no haya nada, nada”, explicó.

Otra teoría que tímidamente se ha manejado entre la comunidad de Choroní, es que los tres pescadores hayan sido asaltados en alta mar, reseñó El Carabobeño.

"Algo pasó y esa es una posibilidad, que los hayan asaltado. A veces cuando estamos pescando, vemos lanchas rápidas que pasan y que no sabemos si son piratas (...) Mi mamá dice que su hijo está vivo. Y el no encontrar ningún rastro, nos hace creer que sí. Tenemos fe y todos los días mis compañeros me dicen que van a aparecer”, cuenta Sosa.

Los pescadores de Choroní y las familias de los desaparecidos mantienen su petición ante las autoridades de velar por la.continuidad de la búsqueda hasta encontrar algo que explique el paradero de José Rafael Sosa, Eduar Chávez y Edwin Chávez, tripulantes de "La Llovizna".