Entre $20 y $40 le quitan a “Bicitaxis” de La Curva para dejarlos trabajar

Un grupo de “bicitaxistas” de la Curva de Molina realizaron una asamblea con el Partido Centro Democrático (PCD) para denunciar supuestas extorsiones y abusos de autoridad por parte de algunos funcionarios de Polimaracaibo y la Guardia Nacional Bolivariana, que les impiden trabajar en paz.

La protesta fue convocada el pasado viernes 28 de octubre, en el complejo deportivo Patria Joven, ubicado en la Curva de Molina, parroquia Antonio Borjas Romero de Maracaibo.

Con el propósito de atender “el maltrato y la violación de los derechos de los bicitaxis” quienes son bruscamente retenidos por las autoridades mayormente "los días jueves, viernes y sábados", declaró la delegada de los choferes, Yusney Fernández.

La también presidenta de la organización civil de los ciclos “Zulia Wayúu”, contó a Versión Final que las autoridades no respetan el área de trabajo de los choferes y abusan de su poder.

Los trabajadores del manubrio decidieron alzar sus voces una vez más para clamar la atención de la Alcaldía de Maracaibo e incluso de la Gobernación. “Los choferes solo están exigiendo su derecho al trabajo”, indicaron a una sola voz los ciclistas.

El trabajo de los "bicitaxistas" se ha convertido en el sustento para mantener a sus familias. Andrés Prieto es uno de los chóferes que trabaja diariamente para sustentar las necesidades de su hogar, él manifestó que en días buenos se lleva $10 y $15 a su casa, siempre y cuando no le detengan el trabajo los policías.

José Iguarán, protestante de la manifestación, relató los actos corruptivos por parte de los funcionarios en contra de los bicitaxistas e incluso la violación a sus derechos al quitarles sin su consentimiento las carretillas para tenerlas retenidas hasta recibir un pago a cambio.

Los conductores pidieron ayuda con sus trabajos debido a que es el sustento de cada uno para pagar el alquiler de las bicicletas y los gastos familiares; igualmente, expresaron sentirse “cansados de la corrupción, extorsión y abuso de poder de los funcionarios policiales”.

Daniel Ponne, concejal de Maracaibo y presidente de la Comisión de Servicios Públicos y Transporte, visitó la asamblea y dio respuestas concisas en solicitud a lo que exige la comunidad de transportistas.

El político aclaró haber realizado una propuesta al Imtcuma de incluir las “bicitaxis” como medio de transporte alternativo e incorporó en la ordenanza por primera vez a los bicitaxistas.

Sin embargo, enfatizó que los transportistas no se ajustan a las normas del servicio terrestre y cometen varias infracciones como: permitir conducir a menos de edad, falta de enumeración en las unidades e imprudencias viales.

Uno de los transportistas confesó a Versión Final que ha escuchado casos de corrupción en contra de sus compañeros, pero a él nunca lo han agredido ni detenido, "solo le indican de buena manera que no incumpla las normas de vialidad", contó el conductor.

A veces nosotros no obedecemos las ordenes; por ejemplo, no podemos estar en contra vía y ellos nos lo dicen de buena manera pero como uno no hace caso se lo llevan a la vereda, lo que no estoy de acuerdo es que de cada rato se estén llevando los ciclos. Está bien que nos den una sanción o una multa pero no que nos capturen y nos lleven a la vereda", dijo Andrés Prieto.