En URBE conocieron resultados de la cogestión en Rosario de Perijá

Experiencia, aportes y otras gestiones que le ha permitido a la administración de la Alcaldía de Rosario de Perijá ir poco a poco respondiendo a la aspiración de los perijaneros en ver mejorados los servicios públicos, a través de una gestión de cogestión entre colectividad, sector privado y empresas del sector público, compartió el alcalde, Ely Ramón Atencio, durante un conversatorio en espacios de la Universidad Rafael Belloso Chacín, URBE.

En el presidium de esta prestigiosa universidad venezolana, el alcalde de Perijá estuvo acompañado por la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Lisbeth Fuenmayor y de David Atencio, docente de esa universidad privada. Además a casa llena en el acto celebrado este viernes en el auditorio de la URBE, asistieron estudiantes, profesores e invitados especiales.

Atencio, electo Alcalde de Rosario de Perijá en noviembre de 2021, durante el conversatorio detalló a los presentes qué es y significa este municipio fronterizo en los aportes alimentarios que ha hecho y hace al Zulia y Venezuela, no sin dejar de recordar el deterioro y destrucción de los servicios públicos que encontró al asumir funciones como jefe del gobierno municipal.

“Hoy en nuestro municipio a pesar de la crisis que vivimos y que en nuestro caso encontranos un deterioro muy amplio de la Alcaldía, con un presupuesto reconducido, además que por la incidencia laboral que acaba de hacer el presidente de la República producto del aumento de sueldos, se ha reducido en un 50 por ciento nuestro presupuesto”, afirmó Atencio.

Aseguró que en tiempos de campaña electoral “decidimos buscar un nuevo modelo que permitiera el enganche de la ciudadanía al incorporarse en la elaboración de una propuesta de gobierno, una vez ganadas las elecciones, para que en conjunto buscáramos soluciones a tantos problemas, sobretodo de servicios públicos que tanto aquejaban a las comunidades debido a que ya sabíamos que había un deterioro muy amplio en la recolección de basura, suministro de agua, salud y electricidad.

A partir de allí comenzamos en la campaña con asambleas en las comunidades y, una vez que asumimos posesión, empezamos la aplicación de ese basamento legal que establece la cogestión en el artículo 70 de la Constitución Nacional que no es más que una herramienta constitucional de protagonismo del pueblo y de la participación ciudadana en la solución de sus propios problemas.

No solamente la soporta, la cogestión, con basamento legal la Constitución, sino el artículo 259 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal que establece claramente ese proceso mediante el cual las comunidades organizadas coordinan con el poder público en cualquier de sus niveles la gestión de obras y la prestación de los servicios. De manera que la cogestión tiene un soporte legal en la Constitución, leyes y decretos para que se aplique en el bienestar de las comunidades”.

Agregó el alcalde de Rosario de Perijá que la cogestión es “viable y factible” y como muestra del resultado en su jurisdicción agregó que en sólo tres meses de gestión ya hay solución de problemas a “partir de este concepto de la cogestión.

“En este momento a partir del servicio público del agua y de la electricidad a pesar que son competencia nacional, hemos en conjunto con la comunidad, por ejemplo, invertido en estos dos servicios porque creemos que el valor más claro lo tienen los ciudadanos y la gente.

No puede seguir siendo letra muerta ese concepto de cogestión, porque a nosotros nos ha dado resultado y por eso bajo nuestra humilde experiencia hemos venido a hacer esta exposición por la invitación que nos ha hecho esta universidad para que su aplicación pueda ser posible en otras partes. He dicho que a veces gobernar en crisis no es tan difícil, porque la gente adquiere un alto grado de concienciación. De manera que la cogestión incorpora, permite y hasta obliga a instituciones, empresas públicas o privadas y a sectores a incorporarse.

Finalmente el alcalde Atencio colocó otro ejemplo exitoso de la cogestión al recordar que la emergencia del Hospital Rural I, único del municipio, permaneció más de un año cerrada, otra muestra del abandono, para lo cual empresarios medianos, pequeños, también comerciantes, las comunidades y la Alcaldía en 20 días recuperaron ese espacio sanitario que hoy atiende las emergencias. Deploró que antes la vida de muchos pacientes no corrió la mejor suerte por no disponer de la atención debida e inmediata y que, además, la escasez de combustible, ausencia de ambulancias y la distancia de una hora hasta Maracaibo cobró la vida de muchos.