Ely Ramón Atencio: Peligra vida de enfermos crónicos por falta de traslados desde Perijá

El director del Metro de Maracaibo, Alexis Ayala, retiró del municipio Rosario de Perijá la unidad de transporte Yutong, que era utilizada por más de 200 enfermos de cáncer, diabetes y de otras patologías, quienes viajaban a Maracaibo para acudir a centros de salud donde se realizaban los tratamientos.

La denuncia la hizo este jueves el alcalde de Rosario de Perijá, Ely Ramón Atencio, quien advirtió que la acción de dejar sin unidad de transporte a estos ciudadanos aquejados por enfermedades coloca sus vidas en peligro.

Además, Atencio calificó de "insensibilidad social" la conducta de Ayala, al explicar que desde hace tiempo existía un comodato entre el Metro de Maracaibo y la pasada gestión de la Alcaldía de Rosario de Perijá, que calificó de excelente por tratarse de la atención a la salud de enfermos crónicos que eran llevados a Maracaibo a cumplir sus tratamientos, pero ahora a cada uno de estos pacientes la situación se les complica para movilizarse y, lo que es peor, ahora ven interrumpido el tratamiento a sus dolencias en la capital zuliana.

La acción del director del Metro de Maracaibo, Alex Ayala, la ejecutó este funcionario del gobierno nacional el lunes de esta semana cuando en la Villa del Rosario todos los sectores de este municipio agropecuario celebraban un Cabildo Abierto organizado por la Alcaldía para la búsqueda de soluciones serias y organizadas al grave problema del surtido de combustible.

Aseguró Ely Ramón Atencio que “por espacio de tres, cuatro años van a Maracaibo una cantidad de personas que están censadas. No se imaginan lo que pierde una persona, además de dinero, que ve interrumpida la secuencia de una quimioterapia. Es una cuestión de vida o muerte. Esa acción social tan importante, solo porque hubo cambio de Alcalde, solicitaron que se devolviera la unidad para estacionarla en el Metro de Maracaibo, como la vi allí sin uso y la gente en La Villa no tiene cómo ir para seguir la secuencia de sus tratamientos, pero que además ahora el problema con el combustible crece porque, digamos, los 30 que viajaban en ese autobús ahora van a buscar 30 vehículos para ir a Maracaibo y no dejarse morir”.

La expresión del Alcalde rosarense no escondió su malestar y tristeza a la vez, porque la unidad de transporte que estaba estacionada en calidad de resguardo en la sede de la Policía Municipal, el titular del Metromara acompañado del diputado del CLEZ, Luis Duarte, concejales del PSUV y del jefe policial municipal la sacó del sitio a pesar de que Ely Ramón Atencio desde el 23 de noviembre ya tenía su credencial del CNE de nuevo alcalde, pero el jefe policial atendió y avaló un pedido por escrito de entrega que el 27 de noviembre el ingeniero Ayala le envió al alcalde saliente Olegario Martínez, cuando habían transcurrido algunos días con un nuevo jefe del poder ejecutivo local que irrespetó el titular de la seguridad municipal.