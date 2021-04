Elevarán ante la OMS informe de fallas eléctricas que afectan a pacientes con Covid-19

Aixa López, presidenta del Comité Afectados por Apagones y concejal del Municipio Libertador, aseguró que las constantes fallas eléctricas que han ocurrido en el país afectan la salud de aquellos pacientes que son atendidos por coronavirus y que requieren estar conectados a equipos médicos.

“Hemos recibido más de 100 denuncias (…) hasta los momentos no hemos recibido casos de muerte. En los hospitales las plantas eléctricas no han funcionado como deben ser. Es bien delicado el tema, por eso el exhorto al gobierno nacional para que no coloquen paños calientes, sino que realicen un plan de acción”, detalló López, entrevista con Vanessa Davies para Unión Radio.