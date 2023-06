El trabajo infantil representa una condena a una explotación desde temprana edad

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), declaró, a partir del 12 de junio de 2002, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, para abogar por su prevención y erradicación. Son millones de menores condenados a una explotación desde temprana edad.

Un adolescente de tan solo 14 años comenzó a trabajar como empacador de bolsas en supermercado desde 2021 y nos ofreció su relato.

Aseguró que trabaja porque en ese tiempo él estaba en su casa y no había comida en la despensa y pasaron necesidades. Nos comenta que su papá no lo obligó, pero le mencionó que había supermercados donde se podía ir a trabajar y que había clientes que daban algo por ayudar con las bolsas.

Cuando empezó a trabajar dijo que “al principio del trabajo le decía a mi papa ay no si los clientes no me dan o me dan muy poquito”.

El pequeño dice que él lo pensó mucho, el padre del joven le dijo en ese momento “bueno tú lo piensas si quieres ir, yo no te voy a obligar, pero si llegas a ir trabajarías, podrías ayudar aquí en la casa y hasta te ayudas tú mismo, porque te puedes comprar tus cosas”.

Relata que antes podía guardar el dinero, pero ya no están dando mucho efectivo, cuando lo podía guardar si necesitaban algo en su casa, “si se dañaba el aire o microondas yo le decía a mi papa lo poco que tenía y se lo daba para ayudar”.

Se encuentra y siente bien. Él estudia en la tarde, trabaja desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía. Llega a su casa a esa hora para bañarse y cambiarse para ir al liceo.

Indica que para ser menor de edad le va bien, a veces no se lleva nada, pero otras veces si le regalan mucho los clientes. “No todos los días son buenos”.

Dice que le ha ido bien desde que empezó a trabajar, lo que gana lo lleva para su casa.

Dio su opinión sobre lo que piensa de los niños que son más pequeños y trabajan.

Contó que son niños responsables, que quieren ayudar en su casa y que tienen una buena mentalidad porque el que le guste trabajar desde pequeño empezará a tomar experiencia y cuando esté grande podrá conseguir un mejor trabajo.

¿Acaso realmente un niño pequeño necesita trabajar en vez de preocuparse de sus juguetes?

Es verdad que es muy importante inculcar desde pequeños valores y responsabilidades, pero es muy diferente dejar a los menores en las calle desde tan niños, ya que son muy vulnerables a las maldades del mundo y la ciudad.