“El regreso presencial a clases no es favorable para el control de la pandemia”, aseguró Maduro

El regreso a clases en todos los niveles para el período 2020-2021, el próximo 16 de septiembre, definitivamente no será presencial.

Así lo decidió el presidente Nicolás Maduro este domingo y ordenó que la educación siga siendo a distancia, como se ha desarrollado desde el inicio de la pandemia del Covid-19.

Por donde se estudie, el regreso presencial a clases no es favorable para el control de la pandemia. Seguiremos evaluando y veremos si en enero regresamos. Como presidente de Venezuela he ordenado el no regreso presencial a las aulas”, precisó el mandatario en una alocución transmitida por VTV.