El “OpenInM”, la técnica ginecológica que la medicina venezolana busca aplicar en todo el mundo

La tecnología avanza cada día y con ella surgen nuevos métodos que la medicina aplica para sus intervenciones quirúrgicas y tratamientos, técnicas que resultan más prácticas o menos invasivas para el cuerpo humano, sobre todo en el área gineco-obstetricia.

Durante la 25° edición del Congreso de Ginecología en Brasil, que este año tuvo que realizarse virtualmente por la pandemia del coronavirus, médicos y especialistas de más de 25 países se reunieron en una videoconferencia para exponer los avances tecnológicos en el área ginecológica.

En el evento, realizado el pasado 16 de septiembre, conversó en representación de Venezuela el galeno gineco-obstetra Alfonso Arias, especialista en cirugía endoscópica del área ginecológica, acompañado de maestros de la especialidad de Italia y Brasil, principalmente.

En la jornada obstetricia, Arias expuso los aportes que, como médico con más de 30 años de trayectoria, ha hecho a la cirugía el mioma, “haciéndola menos invasiva, más conservadora, y evitando que se le saque el útero por completo, pudiendo resolver la parte concreta del problema”.

El profesional del Centro Médico Docente La Trinidad, en Caracas, comentó a Versión Final que la técnica planteada en el Congreso su equipo la denominó “OpenInM”, que son las siglas en inglés de los pasos técnicos del procedimiento.

Se conoce como “Office Preoperation Enucleation with No electric Instruments for the Myoma”, y no es más que operar vía vaginal a la paciente viendo a través de un monitor o un televisor para retirar el mioma del músculo del útero, precisó Arias.

Técnicas endoscópicas mejoradas

El también doctor del Centro Valenciano de Fertilidad y Esterilidad (Cevalfes) comentó que este Congreso virtual “fue muy importante” porque reunió a más de 600 personas interesadas en conocer los avances tecnológicos de la cirugía del mioma, condición muy frecuente en las féminas.

“La cirugía tradicional dentro del útero se hacía abriendo por el abdomen de la paciente, luego había que hospitalizarla y era mucho mas costoso. Pero desde hace años la hemos cambiado para operar vía vaginal con nuevos y mejorados equipos endoscópicos”, refirió.

Arias explicó que la operación se trata de retirar el mioma del útero.

La idea es facilitar el proceso en el consultorio para que el mioma que no era operable por el abdomen, por una serie de condiciones y detalles técnicos, se coloque en una posiblidad parcial de que el protruye salga y avance dentro del útero. Eso lo exterioriza hacia la cavidad y se opera vía vaginal”, prosiguió.

El especialista aseguró que este método él lo realiza en Venezuela desde hace 11 años pero, indicó, pero “no ha sido fácil incorporar a todos los gineco-obstetras del mundo, por lo general los nuevos procedimientos son incorporados a la medicina muy lentamente”.

Es por ello que destacó la importancia de la jornada mundial, donde mostró que la técnicas endoscópicas ha ido mejorando en cuanto a los diseños de los equipos, que son ahora más pequeños y efectivos “para operar esos casos que antes se decía que no era posible”.

Podemos demostrar que sí pueden ser operados con nuevos equipos y con técnicas tecnológicamente modificadas”, dijo.

Más allá de Latinoamérica

El miembro de honor del Congreso Mundial de Ginecología desde 2017, centró su discurso en la jornada médica en el “OpenInM”, refrescando una técnica que él mismo propuso hace unos años “pero que ahora es cuando se le está viendo el valor y se está imponiendo con mayor fuerza en el mundo”.

Añadió que, con este nuevo avance médico, la mujer al no abrirse por la vía abdominal, se va a casa el mismo día que se opera. “Eso hace que la parte económica se pueda manejar mejor y que la paciente pueda incorporarse a sus actividades en 24 o 48 horas después”, argumentó.

Arias manifestó que esta técnica la ha difundido en varias partes del mundo desde el 2011 y agregó que ya se practica en España, México, Panamá, Costa Rica, y varios países de Suramérica.

Esta conferencia la dimos ahora por la plataforma de Brasil porque va más allá de Latinoamérica, tan distante como países africanos, europeos o asiáticos”, sumó.

El médico venezolano prevé que en dos semanas aproximadamente se haga la segunda etapa de este Congreso en Brasil y, depende del éxito que tenga, es posible que se repita cada 15 días o semanal.