El espíritu libertario del 23 de enero sacude a Venezuela 66 años después

A 66 años de la caída de Marcos Pérez Jiménez, fecha en que Venezuela inició un cambio político por la vía de la democracia, el país asume un nuevo reto de cara a unas elecciones presidenciales, que marcarán su destino más allá de los próximos seis años.

"Ese día (23 de enero de 1958), el régimen de Marcos Pérez Jiménez tuvo punto y final. Es decir, el dictador salió huyendo en un avión llamado La Vaca Sagrada, rumbo a República Dominicana. Y en Venezuela, los partidos políticos ganadores de este proceso, llegaron a un acuerdo político llamado el Pacto de Punto Fijo, para regular la democracia", detalló Juan Diego Pichardo, estudiante de Ciencias Políticas.

A día de hoy, la conmemoración de esta fecha es de grato recuerdo para los habitantes de esta nación, independientemente de su color político. En aquel momento, se resaltaron los valores de la alternabilidad, la participación y la democracia.

Versión Final hizo un recorrido por el Casco Central de Maracaibo y fuentes de cercanía para conocer de primera mano qué esperan los ciudadanos de este año electoral, bajo la premisa de que hace 66 años el país logró cambiar su camino.

¿Es similar la situación actual?

Una ciudadana consultada por este medio de comunicación, quien vivió la caída de Pérez Jiménez, pero no deseó revelar su nombre, aseguró que los ánimos de cambio se asimilan a los de la actualidad, salvando las diferencias. "El que era opositor para la fecha, era sometido a torturas terribles. Ahora, esto no es una dictadura, es un desbarajuste de un montón de cosas", reflexiona.

Este año es decisivo. En el ánimo de la gente está el cambio. “Ahora yo creo que no hay dudas de que la mayor parte de la población de todos los niveles, y de la clase social más necesitada, las altas y bajas, está sufriendo necesidades de todo tipo", dijo.

Asimismo Ricardo Lobo, analista político, precisa que este cambio debe surgir a lo interno de la población venezolana, más considera a los cuerpos castrenses como un factor de importancia en estos hechos, tal como ocurrió aquél 23 de enero.

"Cuando en 1958, los militares asumen que el Gobierno de Marcos Pérez Jiménez fragua y que ya no le da garantías para lograr la prosecución de ese anhelado proyecto modernizador, el militar asume un rol protagónico y junto con la población que estaba demandando su salida, ellos toman la decisión de irrumpir e institucionalizar a otras personas en el ejercicio de dicho poder", expresó.

El también historiador agrega que, tras la llegada de Hugo Chávez, "se transforma la visión del militar que estaba en el cuartel y se le da un rol protagónico no solo para sostener la institucionalidad democrática ,sino para mantener un concepto ideológico en función del poder".

De esta forma, se colocaría en peligro la protección de la voluntad ciudadana, en caso que la población decida optar por nuevos líderes para este nuevo período.

"La discusión va a estribar en cómo restituir el rol protagónico en el ejercicio del poder y cómo darle a entender que su rol protagónico del militar no solamente está en un cuartel, sino que él puede entender que se subyuga nuevamente al civil y el rol preponderante por encima de cualquier acción, filiación y grito político, está la real defensa de la nación del Estado venezolano", dijo.

¿Habrá cambio político este año?

En palabras de Juan Diego Pichardo, el gran inconveniente de la política nacional surge por la pérdida de los tres valores antes mencionados.

"(Actualmente) tenemos ese problema. No tenemos participación, no tenemos transparencia ni alternabilidad en el poder. Además de eso, estamos viviendo un proceso donde el Estado no busca garantizar el bienestar de las personas con una mejora económica o con programas que atiendan a toda la población, sino a sectores parcializados", indicó el también dirigente social.

No obstante para Jorge Luis Montero, marabino entrevistado en el centro de la ciudad, "el cambio ya lo tenemos, ya lo sentimos", destacó. "Nosotros ya lo llevamos (el cambio), lo que tenemos que tener es paciencia y fe y poner nuestras esperanzas en nuestro Padre Celestial", precisó.

La Plataforma Unitaria que, en reiteradas ocasiones se ha visto fraccionada, hoy se encuentra lista para asumir los retos que asume la contienda electoral. Montero está convencido de esta posibilidad.

“Existe una unidad, sí existe una unidad y ahora si se confirma que la candidata María Corina Machado va a ser la candidata de la oposición en su plenitud, es cuando va a haber más la unidad en su totalidad", expuso.

No obstante, no todos los residentes de la capital zuliana confían en un acuerdo de los factores opositores. "Por el horizonte que se está vislumbrando, (es) difícil, porque ni ellos mismos se han puesto de acuerdo. Internamente, mucho menos a nivel global", expresó Gustavo Salazar.

¿Maduro se postulará?

Más allá de la separación o integración de la Unidad Democrática, la gran duda que aún ni los factores del chavismo han respondido con precisión es sobre el relanzamiento de Nicolás Maduro a la la presidencia de Venezuela. ¿Se postulará nuevamente?

Los entrevistados desconocen cuál será la estrategia aplicada por las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), aunque un reemplazo de su líder no lo consideran "imposible".

El analista Lobo argumenta que, "Nicolás Maduro, dentro de la estructura del Psuv, no tiene el control total para imponerse a las otras facciones que se manejan dentro del partido".

Nicolás Maduro lo que tenía que hacer en la prosecución del ideal de la Revolución Bolivariana ya lo hizo, entre paréntesis, lo destruyó. No tiene margen de error. Una de dos, o acepta que no tuvo la capacidad y pueda salir ante la historia por la puerta de en frente, usando cualquier 'pericueto' político y manifestar que apoyará a un tercero, o en su defecto jugar al desgaste de la oposición, imponerse ante los organismos internacionales y hasta propiciar que factores externos lo saquen del poder", manifestó.

¿Y las negociaciones?

Las negociaciones entre el oficialismo, la Plataforma Unitaria y los Estados Unidos podrían modificar el horizonte del país. Los entrevistados consideran que, aunque lo "idóneo" es conseguir un cambio político entre los mismos venezolanos, es necesaria la ayuda desde el exterior.

"Todos somos importantes, lo idóneo es que pudiéramos hacerlo solos, pero es complicado porque el uso de la fuerza de coacción recae en el Estado y no en las personas que pueden usarlas para defenderlas. En un país normal se crean mecanismos democráticos que permitan la transformación de situaciones en beneficio de los derechos civiles", destacó Pichardo.

Otra ciudadana, quien no quiso publicar su nombre, detalló que "cómo están las cosas, pienso que necesitamos un empujón a nivel internacional. Nosotros podemos, somos capaces, hay mucho talento más el empujón estamos más que resueltos", fueron sus palabras.