El "Club del Mañana" llega este 10-May en su tercera edición para los marabinos

El encuentro se realizará en las instalaciones del C. C. Metrosol, a las 10:00 am. La actividad tiene el propósito de desarrollar, potenciar y generar nuevos conocimientos en la juventud marabina. Se orecerán rutas de transporte para la movilización de los participantes